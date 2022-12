FC Barcelone Mercato : Le Barça suit un ancien taulier de Paris

Publié par Thomas G. le 23 décembre 2022 à 14:30

Conscient de la nécessité de recruter un nouveau défenseur, le FC Barcelone souhaiterait s'attacher les services d'un ancien roc de Paris.

Le FC Barcelone souhaiterait poursuivre la restructuration de l’effectif entamée depuis le retour de Joan Laporta. Les Blaugranas veulent recruter un nouveau défenseur droit l’été prochain pour solidifier la ligne défensive. Dans le même temps, les Catalans ne devraient pas recruter de nouveaux joueurs lors du mercato hivernal pour éviter une sanction de la Liga. Le Barça pourrait ainsi attendre le mercato estival pour se renforcer dans ce secteur. Depuis plusieurs semaines, la cellule de recrutement du FC Barcelone s’active en coulisse pour dénicher la perle rare.

Les Blaugranas se sont renseingnés sur la sitation de Pedro Porro, Juan Foyth, Benjamin Pavard mais aussi Thomas Meunier. L’international belge qui évolue actuellement au Borussia Dortmund a un avantage, son contrat expire en juin 2024. L’ancien défenseur du Paris Saint-Germain pourrait débarquer à moindre coût au FC Barcelone. Selon les informations de Sport, Thomas Meunier et Benjamin Pavard seraient les deux cibles prioritaires du Barça. L’international belge peut évoluer sur les deux côtés de la défense et sa situation contractuelle faciliterait son transfert. Le FC Barcelone pourrait passer à l’action dans les prochaines semaines pour recruter l’ancien latéral du PSG. Reste à savoir qui sera l’heureux élu entre Benjamin Pavard et Thomas Meunier.

FC Barcelone Mercato : Le Barça cherche des solutions pour se renforcer

Le Barça pourrait de nouveau se positionner sur des joueurs en fin de contrat pour se renforcer cet été. Les Blaugranas ont ainsi coché les noms d'Inigo Martinez, Jorginho, N’Golo Kanté et Youssoufa Moukoko. Le FC Barcelone pourrait ainsi consolider en effectif tout en respectant les règles du fair-play financier.

Cette stratégie avait permis au Barça de recruter Andreas Christensen, Franck Kessié ou encore Hector Bellerin l’été dernier. En parallèle, le FC Barcelone pourrait également vendre Memphis Depay pour renflouer les caisses du club. Malgré la crise, les Blaugranas veulent continuer leur projet pour retrouver les sommets du football européen.