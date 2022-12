OM Mercato : Longoria tente une signature inattendue à l’Inter Milan

Publié par Timothée Jean le 27 décembre 2022 à 13:27

Le président de l’ OM, Pablo Longoria, souhaiterait marquer les esprits durant ce mercato hivernal avec une signature à l’Inter Milan.

Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, les grandes manœuvres ont déjà débuté à l’ OM. Même s’ils ont bouclé la signature d’une dizaine de recrues l’été dernier, les responsables marseillais, sous la direction de Pablo Longoria, prévoient d’attirer des renforts supplémentaires cet hiver. Et pour étoffer son effectif, la direction phocéenne a un terrain de chasse privilégié : la Serie A. Il faut reconnaître qu’au cours des derniers mercatos, l’Olympique de Marseille a régulièrement fait ses achats dans le championnat italien, avec les signatures d’Arkadiusz Milik, Pau Lopez, Cengiz Ünder ou encore Jordan Veretout.

Pablo Longoria voudrait donc piocher à nouveau en Serie A lors du prochain mercato hivernal. Et si les noms de Ruslan Malinovskyi et Jérémie Boga de l’Atalanta Bergame sont annoncés avec insistance dans la cité phocéenne, la direction de l’ OM envisagerait aussi de boucler une belle affaire du côté de l’Inter Milan. Football Club de Marseille révèle en effet que les dirigeants marseillais ont coché le nom de Stefan de Vrij (30 ans), qui vit ses derniers mois chez les Nerazzurri. L’international néerlandais refuse jusqu’ici de prolonger son contrat expirant en juin prochain avec l’Inter Milan. Il sera alors libre de signer où il le souhaite dès cet hiver, ce qui représente une belle opportunité du marché pour l’ OM. Puisque le club phocéen n’aura à débourser aucune indemnité de transfert pour son futur transfert. L’ OM réaliserait un coup double dans cette affaire en renforçant sa charnière défensive à moindre coût.

OM Mercato : Stefan de Vrij pour anticiper d’éventuels départs en défense

S'il y a bien un secteur où l' OM est bien fourni, c'est en défense centrale. En plus de Chancel Mbemba et Samuel Gigot, Igor Tudor peut également compter sur Eric Bailly, Leonardo Balerdi ou encore Isaak Touré, même si ce dernier pourrait rapidement quitter Marseille sous la forme d’un prêt. Difficile ainsi d'imaginer une nouvelle arrivée à ce poste. Cependant, Leonardo Balerdi n'est pas certain de rester à l' OM en deuxième partie de saison. Tandis que Eric Bailly, confronté à des soucis physiques, peut encore retourner à Manchester United à l’issue de la saison.

En cas de départs en défense centrale, un renfort à ce poste serait alors le bienvenu. C’est donc dans cette perspective, afin d’anticiper d’éventuels départs en défense, que l’ OM s’intéresserait de Stefan de Vrij. La source ajoute que les Marseillais se seraient déjà renseignés sur le défenseur expérimenté en vue d'un transfert gratuit à l'issue de la saison. Le salaire conséquent du joueur risque tout de même de refroidir les ardeurs marseillaises.