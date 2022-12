OGC Nice : Avant Lens, le cas Aaron Ramsey interroge au Gym

Publié par Enzo Vidy le 27 décembre 2022 à 21:29

À deux jours de la réception du RC Lens, Aaron Ramsey n'est pas revenu à l'OGC Nice. Lucien Favre a fait des révélations à ce sujet.

L'OGC Nice va retrouver la compétition dès jeudi. Opposés au RC Lens, les Aiglons auront fort à faire pour bien entamer cette deuxième partie de saison. Néanmoins, de nombreuses absences pourraient sérieusement handicaper l'OGC Nice face au Sang et Or. Lucien Favre a d'ailleurs fait un point en conférence de presse concernant les blessures subies pendant la trêve. "On a fait une bonne préparation. Il y avait beaucoup d'absents liés aux blessures. Je parle de Diop (pied), de Lemina (cheville) et des absents à cause de la Coupe du monde. Mais ça s'est bien passé autrement."

Derrière, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund a donné des indications concernant la potentielle présence des actuels blessés pour la rencontre de l'OGC Nice face au RC Lens. "Ils ont recommencé l'entraînement cette semaine, donc il y a encore du boulot. Pour Lens, on ne sait pas exactement. Pour Lemina et Diop, ils se sont blessés à Lyon, ça fait cinq semaines. Ils reprennent avec nous, ils font les entraînements en entier mais seulement depuis hier. Pour Delort, il a été absent quinze jours et il a également recommencé hier, donc c'est délicat." Des nouvelles peu rassurantes, qui viennent s'ajouter à l'absence assez inexpliquée d'Aaron Ramsey, toujours pas revenu à Nice depuis son élimination en Coupe du monde avec le Pays de Galles.

OGC Nice : Le mystère s'épaissit autour d'Aaron Ramsey

Eliminé dès les phases de poule de la Coupe du monde avec les Gallois, Aaron Ramsey n'est toujours pas revenu à l'entraînement avec ses coéquipiers. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Lucien Favre a laissé planer un drôle de mystère concernant son milieu de terrain. "Non, Aaron Ramsey n'est pas rentré. Je crois que la Coupe du monde a été dure à digérer pour lui. Après, on verra. Je n'ai pas échangé avec lui. Je pourrais, mais...voilà. Il était très déçu du Mondial. Il prend son temps pour vraiment récupérer. Voilà quoi."

Des déclarations assez étranges, qui sèment un flou total concernant la situation d'Aaron Ramsey avec l'OGC Nice. Arrivé au Gym cet été, le milieu gallois a disputé 16 rencontres toutes compétitions confondues, pour seulement un petit but inscrit avec l'OGC Nice.