Malgré une saison compliquée, le Gym veut rester ambitieux sur le marché des transferts. L'OGC Nice est venu se renseigner pour Enzo Le Fée.

L'OGC Nice veut Enzo Le Fée et des latéraux

C'est une certitude : Enzo Le Fée va quitter Lorient. En fin de contrat en 2024, le joueur l'avait annoncé personnellement il y a quelques semaines : "Oui, c'est le moment pour moi de partir. [...] J'ai attendu une proposition de contrat du FC Lorient jusqu'à décembre, elle n'est jamais venue. Je n'attends plus rien du club et je ne prolongerai plus". Son club en demande 25 millions mais l'argent n'est pas forcément un problème pour le Gym, qui possède de très bons rapports avec Lorient depuis le transfert de Terem Moffi cet hiver.

Nice devrait également recruter des latéraux cet été. Bard et Amraoui sont en difficulté à gauche, et les noms de Guerreiro, Grimaldo ou encore Lucas Digne ont été évoqués il y a quelques jours par Nice-Matin. Selon Foot Mercato, il pourrait aussi y avoir du changement à droite où Youcef Atal est trop souvent blessé et Jordan Lotomba ne compte pas forcément prolonger.

Le Gym veut garder ses cadres

Signe de son ambition, l'OGC Nice ne veut pas seulement se renforcer mais aussi conserver ses joueurs-clés, même si cela risque d'être difficile. Selon Nice-Matin, la priorité du directeur sportif Florent Ghisolfi est de garder Jean-Clair Todibo et Kephren Thuram, très courtisés sur le matcher des transferts. Le club valorise ses deux joueurs à 40 et 60 millions d'euros alors que des clubs de Premier League se renseignent. Le PSG a aussi manifesté son intérêt pour Thuram.

Aaron Ramsey veut quant à lui rester au club, d'après les informations de l'Equipe. A 32 ans, le joueur en fin de contrat en juin prochain a déclaré qu'il serait "heureux de faire partie du futur du club" et qu'il souhaitait poursuivre son travail avec l'entraîneur Didier Digard, qui risque pourtant de partir : "Le staff fait un travail excellent. Pour la saison prochaine, il n'y a pas de question à se poser pour savoir si on veut poursuivre avec lui".