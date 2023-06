Convoité par l'OGC Nice ou encore Brighton, Reiss Nelson a écarté ces deux destinations. La pépite d'Arsenal a fait un autre choix pour son avenir.

L'OGC Nice ne réussira pas à attirer un nouveau joueur de Premier League. Du moins, ce ne sera pas Reiss Nelson. Après avoir enrôlé Aaron Ramsey, Kasper Schmeichel et Ross Barkley l'été dernier, le club azuréen doit dire adieu à la piste du jeune Gunner (23 ans). Alors qu'INEOS voyait en lui un superbe joueur capable d'emmener Nice en coupe d'Europe, celui-ci a fait un autre choix.

Non, il ne rejoindra pas non plus Brighton, son principal prétendant dans l'élite anglaise. Pourtant, les Seagulls avaient un argument de poids : leur superbe saison. En terminant sixièmes de Premier League, les protégés de Roberto De Zerbi se sont qualifiés pour la Ligue Europa. Malheureusement, Arsenal a également fait mieux que ses précédentes saisons, en retrouvant une place en Ligue des Champions lors du prochain exercice.

Reiss Nelson va prolonger avec Arsenal, accord trouvé

Contre pressenti ces derniers jours, Reiss Nelson devrait poursuivre l'aventure avec Arsenal. Malgré un temps de jeu relativement faible cette saison, le jeune ailier s'est montré très efficace (3 buts et 2 passes décisives en 11 matchs de Premier League). Sans doute a-t-il été convaincu par le nouveau projet des Gunners, qui ont déjà fait plusieurs choix forts en étendant le bail de certaines pépites. Bukayo Saka (21 ans, 2027) et Gabriel Martinelli (21 ans, 2027) en font partie.

D'après le journaliste Fabrizio Romano, Reiss Nelson a donné son accord verbal pour prolonger son contrat jusqu'en 2027. Celui-ci court actuellement jusqu'au 30 juin, ce qui met sous pression les dirigeants d'Arsenal. En effet, un joueur de son calibre ne doit pas partir libre sous peine de faire perdre énormément de bénéfice au club. L'attaquant anglais est d'ailleurs estimé à 7 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt, une valeur qui peut augmenter compte tenu de son jeune âge et de son potentiel. De son côté, l'OGC Nice va devoir vite rebondir alors que plusieurs éléments offensifs sont sur le départ en Côte d'Azur.