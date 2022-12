PSG : Officiel, un renfort débarque dans le groupe du Paris SG

Publié par Thomas le 27 décembre 2022 à 17:29

À la veille de la réception du RC Strasbourg en Ligue 1, le PSG a annoncé le retour de l'un de ses cadres du vestiaire pour la rencontre.

Après plus d’un mois de pause occasionné par la Coupe du monde au Qatar, le Paris Saint-Germain retrouve les terrains de Ligue 1 ce mercredi. Dans le cadre de la 16e journée du championnat, le PSG reçoit le RC Strasbourg, 19e au classement et sur une série noire de 7 rencontres sans victoire. Un match à ne pas prendre à la légère pour Christophe Galtier qui, contrairement à son homologue alsacien, n’a pu réaliser une préparation optimale durant la trêve, à cause des nombreuses absences liées au Mondial.

"Ce sera difficile (face à Strasbourg) parce que c'est une équipe qui joue sa survie et qui a eu le temps de bien se préparer. Quand elle est au complet, elle en impose avec ses attaquants. On se trompe si on se base sur le classement, on repart à zéro", a déclaré le coach du PSG ce mardi en conférence de presse. Pour bien débuter ce "nouveau championnat", le PSG pourra compter sur plusieurs Mondialistes dont un retour de blessure plus que bienvenu.

PSG : Danilo Pereira fait son retour, Mbappé et Neymar également présents

Après son traditionnel point médical, qui a cette fois-ci fait état des absences de Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Renato Sanches et Timothée Pembélé, le PSG a dévoilé la liste des joueurs qui disputeront la rencontre face au RC Strasbourg mercredi soir. Comme pressenti par plusieurs observateurs, Kylian Mbappé et Neymar Jr seront bien présents dans l’équipe de Christophe Galtier tout comme Marquinhos et Achraf Hakimi. Mais la surprise se trouve en défense, avec la présence de Danilo Pereira.

Blessé durant le Mondial, l’international portugais avait signé une récupération éclaire au centre d’entraînement parisien ces dernières semaines et postulait ainsi à une place dans le groupe. Un renfort officialisé cet après-midi par le PSG qui, dans sa liste, annonce dans le même temps la convocation de plusieurs Titis comme El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaïre-Emery, Ilyes Housni ou encore Ismaël Gharbi. Des jeunes qui avaient notamment pu se distinguer lors de PSG-Paris FC et PSG-Quevilly durant la trêve.