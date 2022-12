Toulouse FC : Le Téfécé enregistre un retour de taille face à Marseille

Publié par Enzo Vidy le 27 décembre 2022 à 18:10

Dans deux jours, le Toulouse FC affronte Marseille au stade Vélodrome, et va pouvoir compter sur un retour de taille en attaque.

Jeudi soir, le Toulouse FC a rendez-vous avec l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome pour la 16e journée de Ligue 1. Après un mois et demi de coupure, et une préparation assez difficile sur le plan des résultats, les hommes de Philippe Montanier héritent d'un déplacement complexe pour la reprise du championnat. Avec un effectif amoindri pour cette rencontre, les Toulousains ne partent clairement pas favoris, mais l'affiche entre ces deux équipes n'en reste pas moins alléchante.

Dans le jeu, le Toulouse FC s'est montré relativement séduisant tout au long de la saison, au même titre que l' OM qui se crée beaucoup d'occasions lors des matchs à domicile. Dans un Vélodrome qui sera une nouvelle fois à guichets fermés, tout est réuni pour avoir une belle opposition entre Toulousains et Marseillais. Et à l'approche de cette rencontre entre le 4e et le 12e du championnat, l'entraîneur du Toulouse FC, Philippe Montanier, enregistre une très bonne nouvelle.

Toulouse FC : Zakaria Aboukhlal sera disponible pour le match face à l'OM

Après son épopée historique avec le Maroc en Coupe du monde, Zakaria Aboukhlal fait l'objet d'une improbable polémique. Il est accusé d'apologie du salafisme par un média arabophone au sein du vestiaire marocain. Face à ces rumeurs gravissimes, le Téfécé a réagi, en prenant la défense de son joueur. En début de semaine, l'attaquant du Toulouse FC a fait son retour à l'entraînement, et d'après L'Équipe, il postule déjà à une place dans le groupe face à Marseille.

Apparu en forme, comme le précise le média, Zakaria Aboukhlal veut certainement retrouver les terrains le plus rapidement possible pour se concentrer essentiellement sur le plan sportif. Jeudi soir à Marseille, il est fort à parier qu'il sera déterminé à répondre à ses détracteurs de la meilleure façon possible. Et venir marquer un but sur la pelouse du Vélodrome avec le Toulouse FC serait certainement la meilleure des réponses.