Toulouse FC : Aboukhlal accusé d'apologie du salafisme, le TFC répond

Publié par Enzo Vidy le 26 décembre 2022 à 14:19

Après la Coupe du monde avec le Maroc, Zakaria Aboukhlal est accusé d'apologie du salafisme. Le Toulouse FC est sorti du silence.

C'est une affaire dont le Toulouse FC se serait certainement bien passé avant la reprise du championnat. Il y a quelques jours, le média arabophone Achkayen, a accusé l'attaquant toulousain, Zakaria Aboukhlal, de promouvoir le salafisme au sein du vestiaire marocain pendant la Coupe du monde. Depuis, ces accusations gravissimes font l'objet d'une grosse polémique, et la Fédération marocaine n'a pas tardé à démentir les propos du média arabophone.

"La Fédération Royale Marocaine de Football dément catégoriquement les accusations mensongères parues dans un article publié par l’un des sites électroniques et mettant en cause le comportement de l’international Marocain Zakaria Aboukhlal lors de sa participation avec la Sélection Nationale « A » en phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022." La FRMF a également pris la défense de l'attaquant du Toulouse FC, en affirmant que ce dernier avait adopté un comportement exemplaire durant toute la compétition. Après la Fédération marocaine de football, le TFC s'est exprimé dimanche soir, et a pris position dans cette affaire.

Toulouse FC : Le TFC défend fermement son attaquant

Dans un communiqué cinglant publié dimanche soir, le Toulouse FC a fermement défendu son attaquant, et dénonce les accusations du média en question. "Le Toulouse Football Club condamne les accusations faites par un site à l'égard de notre joueur Zakaria Aboukhlal et s'associe à la Fédération Marocaine de Football pour assurer tout son soutien et sa confiance à notre joueur. Le Club condamne les accusations proférees par ce site, fausses, infondées et dégradantes, qui portent atteinte à l'image de notre joueur, et se réserve le droit d'user de toutes les voies de recours qui soient pour défendre l'image et l'intégrité de Zakaria." À l'heure actuelle, le joueur ne s'est pas exprimé concernant la polémique dont il fait l'objet ces derniers jours.