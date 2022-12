PSG : Ça va chauffer entre Mbappé et Messi, Galtier prévient déjà

Publié par JEAN-LUC D le 27 décembre 2022 à 23:29

Après le sacre de l’Argentine à la Coupe du monde 2022 et les railleries à l’endroit de Kylian Mbappé, Lionel Messi s’apprête à faire son retour au PSG. Christophe Galtier a évoqué ces retrouvailles.

Lors des célébrations d’après Coupe du monde à Buenos Aires, le gardien de l’Argentine Emiliano Martinez et les supporters ont réalisé de nombreux dérapages visant l’attaquant de l’équipe de France Kylian Mbappé. Le tout sous le regard passif de Lionel Messi, pourtant coéquipier du Tricolore au Paris Saint-Germain. Pour plusieurs observateurs comme Jean-Michel Larqué, ces séquences risquent bien de nuire aux rapports entre les deux attaquants dans le vestiaire des Rouge et Bleu. Christophe Galtier s’est exprimé sur les éventuelles tensions qui pourraient opposer ses deux joueurs.

PSG : Galtier n’est pas inquiet pour Mbappé et Messi

Présent en conférence de presse ce mardi, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a refusé de trop s’attarder sur le comportement du gardien de but d’Aston Villa et de l’Argentine, Emiliano Martinez, à l’endroit de Kylian Mbappé.

« Je ne commente pas la manière dont on célèbre. Ce qui s’est passé dans les célébrations, ça appartient aux Argentins. Je n'ai pas à gérer le cas du gardien argentin (Emiliano Martinez). Ce qui est plus important pour moi, c’est ce que j'ai vu lors de la finale. J’ai vu Kylian et Leo se prendre la main sur le terrain, je sais qu’il y a beaucoup de respect entre ces deux joueurs. Il y a aussi l'attitude exemplaire de Kylian après le match. Avant la remise des trophées, j’ai vu Kylian allait féliciter Leo et l'entraîneur argentin (Lionel Scaloni) », a déclaré Christophe Galtier, qui refuse d’ailleurs d’associer Messi aux provocations de son compatriote Emiliano Martinez.

« Je reste attaché à la relation qu’il y a entre Kylian et Leo. Ce n'est pas Leo qui a chambré, on doit le laisser en dehors de ça. Il n'y a aucune raison de tout mélanger. Le comportement du gardien reste le comportement du gardien, je n’ai pas à le commenter. Ce qui est important, c’est de voir la relation entre Kylian et Leo. Kylian a eu une très bonne attitude en ayant perdu. Quand vous perdez une finale de Coupe du monde, vous avez de quoi être très déçu. Il a été très déçu, mais il a su aller féliciter Leo avec beaucoup de classe, c'est très bien pour le club et pour l’équipe », a ajouté l’ancien coach de l’AS Saint-Étienne.