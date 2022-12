Stade Rennais : Un cadre du SRFC tacle sévèrement Didier Deschamps

Publié par Enzo Vidy le 28 décembre 2022 à 10:50

Dans un entretien accordé à L'Équipe, un cadre du Stade Rennais n'a pas mâché ses mots envers Didier Deschamps, sélectionneur de l'Equipe de France.

Alors que la Coupe du monde est terminée, et que la Ligue 1 va reprendre dès jeudi pour le Stade Rennais, les choix de Didier Deschamps font encore beaucoup parler chez les Rouge et Noir. Pour rappel, seul Steve Mandanda a été sélectionné parmi les joueurs du Stade Rennais, alors que Martin Terrier, ou encore Benjamin Bourigeaud, pouvaient prétendre à une place dans la liste de Didier Deschamps, surtout quand on regarde le nombre de joueurs blessés aussi bien au milieu qu'en attaque chez les Bleus.

Finalement, Didier Deschamps a fait le choix de miser sur Randal Kolo Muani ou encore Marcus Thuram, sans prêter la moindre attention aux deux joueurs du Stade Rennais que sont Martin Terrier et Benjamin Bourigeaud, un choix que Florian Maurice ne comprend pas d'après ses propos accordés à L'Équipe. "Kolo Muani, par exemple, très bien, c’est un très bon joueur, pas de problème. Quand je lis qu’il surfe sur la saison passée avec Nantes à Francfort, et que j’ai un mec qui a marqué 21 buts la saison dernière et encore 8 cette année en championnat, OK, peut-être qu’il n’apprécie pas le profil de Martin, ou alors, il y a autre chose et il faut s’interroger. Profondément."

Stade Rennais : Selon Florian Maurice, la Ligue 1 est un problème pour Deschamps

Toujours dans son entretien qu'il a accordé à L'Équipe, Florian Maurice, directeur technique du Stade Rennais, n'a pas mâché ses mots en évoquant les critères de sélections pour être appelé en Equipe de France. Selon lui, jouer dans le championnat de France est presque éliminatoire. "On arrive à retenir l’été dernier Martin Terrier, qui ne part pas dans un club de Premier League. Et là, quel message tu envoies aux joueurs français, en fait ? Barre-toi à l’étranger pour jouer en Equipe de France ? Ce n’est pas forcément le bon message. Je ne crois pas."

Des déclarations fortes, qui montrent l'incompréhension au sein du Stade Rennais après la non-convocation de Martin Terrier en Coupe du monde. En attendant, l'attaquant rennais va devoir continuer sur sa lancée en championnat pour pouvoir espérer une convocation lors des matches de qualification à l'Euro 2024 qui auront lieu au mois de mars prochain.