OM Mercato : C’est déjà réglé pour le transfert de Stefan de Vrij

Publié par Timothée Jean le 28 décembre 2022 à 21:34

En fin de contrat avec l’Inter Milan, le défenseur Stefan de Vrij est associé à l’ OM pour un éventuel transfert. Mais la réalité est bien différente.

5e de Serie A, l’Inter Milan se prépare à vivre un mercato hivernal très mouvementé. Et pour cause, le club phocéen risque de perdre plusieurs éléments lors de cette fenêtre de transferts. Alors que Milan Skriniar est annoncé avec instance du côté du PSG, Stefan de Vrij est également susceptible de quitter le club lombard. L’international néerlandais arrive en fin de contrat en juin prochain. Et malgré les différentes propositions formulées par sa direction, il refuse toujours de signer un nouveau bail en Italie.

Titulaire indiscutable à l’Inter Milan, Stefan de Vrij semble donc déterminé à relever un nouveau challenge sous d’autres cieux. Il sera d’ailleurs libre de signer où il le souhaite dès cet hiver. Sa situation contractuelle a alors attiré l’attention de nombreux clubs européens, dont l’ OM. Les dirigeants phocéens se seraient même déjà renseignés sur la disponibilité du joueur, tandis que l’Inter Milan ne serait pas contre l’idée de le vendre en janvier prochain.

OM Mercato : La piste Stefan de Vrij se referme à Marseille

L’ OM, étant à l'affut des opportunités du marché, songerait sérieusement à recruter gratuitement Stefan de Vrij à l’issue de la saison. Cependant, cette rumeur a pris du plomb dans l’aile ces dernières heures. En effet, les dirigeants phocéens ne seraient pas intéressés par le profil du défenseur de l’Inter Milan. Cette rumeur évoquée dans la presse depuis quelques jours serait tout simplement infondée.

Si l’Olympique de Marseille n’exclut pas l’idée de renforcer sa charnière défensive lors du prochain mercato hivernal, les dirigeants marseillais se tourneraient plutôt vers des cibles plus jeunes. Par conséquent, il est peu probable de voir la direction de l' OM miser sur Stefan de Vrij pour la saison à venir. De son côté, l’international néerlandais devrait finalement se diriger vers une autre destination. L’Atlético Madrid et Tottenham s’activeraient déjà en coulisse pour boucler sa signature.