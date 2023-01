OM Mercato : Après Malinovskyi, un très gros coup en défense ?

Publié par JEAN-LUC D le 02 janvier 2023 à 21:46

Alors que Pablo Longoria pousse pour Ruslan Malinovskyi, Igor Tudor aimerait également voir débarquer à l’ OM une pointure en défense centrale.

À la recherche d'un milieu de terrain offensif sur ce mercato hivernal afin de pallier la grave blessure d'Amine Harit et le départ à Flamengo de Gerson, les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont fait de Ruslan Malinovskyi leur priorité. Et ce lundi, TuttoMercatoWeb rapporte que Pablo Longoria serait d’ores et déjà passé à l’action dans ce dossier.

En effet, le président du club marseillais proposerait à l’Atalanta Bergame un prêt avec obligation d’achat pour récupérer s’attacher les services de l’international ukrainien de 29 ans. En attendant de connaître le dénouement pour Malinovskyi, également courtisé par Tottenham, l’ OM serait attentif à la situation d’un autre pensionnaire de Serie A, un gros calibre pour la charnière centrale.

OM Mercato : Longoria surveille la situation de Stefan de Vrij

En cas d’accord avec l’Atalanta Bergame sur ce mercato de janvier, Ruslan Malinovskyi pourrait être suivi à l’Olympique de Marseille par un autre joueur évoluant dans le Championnat italien dans quelques mois. Fin connaisseur de la Serie A, Pablo Longoria surveillerait avec beaucoup d’attention la situation de Stefan de Vrij, à en croire les informations relayées il y a quelques jours par le portail spécialisé Football Club Marseille.

Libre le 30 juin prochain, le joueur de 30 ans n’a toujours pas prolongé avec l’Inter Milan. Igor Tudor aimerait le voir débarquer sur la Canebire durant l’intersaison. Et ce lundi, le club phocéen a reçu une grande nouvelle en provenance des Pays-Bays. Également annoncé sur les traces de son ancien défenseur, Feyenoord ne bougera pas ses pions pour tenter de le récupérer selon Arne Slot, le coach de la formation néerlandaise. Le salaire de l’international néerlandais étant hors de portée du leader de l’Eredivisie.

« Nous ne pouvons jamais nous rapprocher d'un salaire comme celui de De Vrij. Il s'agit actuellement d'un objectif irréaliste, impossible à atteindre », a expliqué le coach de 44 ans dans une interview accordée à AD.nl. La voie se dégage donc pour l’ OM sur cette piste prestigieuse, même si TMW assurait récemment que l'Atletico Madrid et Tottenham seraient aussi positionnés pour Stefan de Vrij.