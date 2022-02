Bayern Mercato : Trois rocs défensifs pour remplacer Sule !

Publié par Thomas G. le 08 février 2022 à 19:55

Le Bayern Munich s'apprete à perdre l'international allemand, Niklas Süle, qui va rejoindre le Borussia Dortmund. Les Bavarois lui cherche un remplaçant.

Bayern Mercato : Niklas Süle file à Dortmund

Le Bayern Munich est à nouveau orphelin d’un défenseur central. Après avoir perdu David Alaba parti libre au Real Madrid, les Bavarois vont voir partir Niklas Süle au Borussia Dortmund. Une nouvelle perte de taille pour les Bavarois qui vont perdre un titulaire. Le natif de Francfort-sur-le-Main a la confiance de son entraîneur Julian Nagelsmann.

Un choix particulier lorsque l’on sait que le Barça et Chelsea étaient intéressés par son profil. L’international allemand de 26 ans va donc rejoindre l’ennemi du Bayern Munich et Mats Hummels pour former un duo d’ancien du Bayern Munich en charnière centrale. Les Bavarois sont premiers de Bundesliga et sont qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, ils affronteront le Red Bull Salzbourg.

Le départ de Süle est un deuxième coup dur sur le marché des transferts infligé par le Borussia Dortmund. Le club allemand va engager Karim Adeyemi, une des pistes des Munichois, mais surtout un joueur formé en Bavière. Être un ancien Bavarois va devenir la tendance du côté de Dortmund. Selon Ekrem Konur, les Munichois cible trois joueurs pour remplacer Süle.

Le Bayern Munich a trois cibles

Julian Nagelsmann a coché trois noms pour remplacer Niklas Süle. Le premier d'entre eux se nomme Stefan de Vrij. Le défenseur néerlandais de 30 ans, est en fin de contrat en juin 2023, il pourrait quitter l'Inter Milan s'il ne trouve pas d'accord avec son club. il pourrait alors débarquer en Bavière.

Le deuxième joueur ciblé par le Bayern est Mathias Ginter. Le joueur du Borussia Monchengladbach (ancien du Borussia Dortmund) est un véritable rempart cette saison, il fait indéniablement partie des meilleurs défenseurs de Bundesliga. Enfin, Antonio Rüdiger est le dernier nom coché par l’entraîneur du Bayern Munich. L’international allemand arrive en fin de contrat avec Chelsea, il a refusé les offres de prolongation des Blues. Rüdiger est courtisé par le Real Madrid et le PSG, ainsi la concurrence sera rude pour les Bavarois. Les trois joueurs pourraient être séduits puisqu'il y a une place de titulaire au Bayern Munich à la clé.