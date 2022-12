PSG Mercato : La Juve veut recruter un homme fort du Paris SG

Publié par Thomas G. le 28 décembre 2022 à 16:34

Lancé dans un nouveau projet depuis l'été dernier, le PSG pourrait perdre l'un de ses tauliers dans les prochaines semaines.

Depuis la prolongation de Kylian Mbappé en mai 2022, le Paris Saint-Germain a entamé un nouveau chapitre de son projet. Les dirigeants parisiens ont ensuite intronisé Christophe Galtier et Luis Campos. Le nouveau conseiller sportif du Paris SG s’est donné pour objectif de révolutionner le club de la capitale et ses premiers mois à Paris ont été mouvementés. Le dirigeant portugais a notamment permis au PSG de recruter quatre milieux cet été. En parallèle, Luis Campos a également initié un dégraissage massif pour homogénéiser le groupe de Christophe Galtier.

Les actions de l’ancien directeur sportif de l’AS Monaco ne sont pas passées inaperçues, puisque Chelsea a notamment tenté de recruter Luis Campos. Le PSG pourrait de nouveau être menacé dans les prochaines semaines. Selon les informations de TuttoSport, la Juventus serait à la recherche d’un nouveau directeur sportif. Luis Campos serait la cible numéro 1 des Bianconeri pour rebâtir une équipe capable de remporter le championnat d’Italie et la Ligue des Champions. Le PSG va devoir trouver les bons arguments pour convaincre le dirigeant portugais de rester. La relation entre le Paris Saint-Germain et Luis Campos s’était fragilisée en août dernier suite à de nombreux conflits internes. Le conseiller sportif du Paris SG pourrait être ouvert à l’idée d’un départ pour détenir une plus grande liberté à la Juve.

Cette semaine, une page de l’histoire du PSG s’est tournée avec l’annonce du départ de Jean-Claude Blanc, après près de douze ans de bons et loyaux et services. Le directeur exécutif adjoint du Paris Saint-Germain a permis au club de la capitale de rentrer dans une nouvelle ère et d’avoir un rayonnement mondial. Après Jean-Claude Blanc, c’est donc un deuxième homme fort du PSG qui pourrait quitter le club dans les prochaines semaines. Le Paris SG va devoir vite réagir pour éviter de perdre Luis Campos et de connaître une nouvelle désillusion.