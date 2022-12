ASSE : Un ancien de Saint-Etienne vit mal la situation critique du club

Publié par ALEXIS le 28 décembre 2022 à 17:34

Christophe Ohrel, ancien joueur de l’ ASSE, a lui aussi réagi à la situation critique de Saint-Etienne, dans le quotidien suisse Le Matin.

Ayant joué une seule saison à l’ ASSE (1995-1996), Christophe Ohrel n’a pas laissé de traces à Saint-Etienne. Peu de supporters se souviennent encore de son passage chez les Verts. Toutefois, l’ancien défenseur de l’AS Saint-Etienne, lui, s’inquiète de la situation actuelle du club ligérien. Interrogé par le média de son pays natal, le Suisse de 54 ans a révélé des crises internes, qui ont souvent miné la direction de l’ ASSE depuis les années 1980.

« Depuis mon passage, il y a toujours eu des combats internes et politiques pour la direction qui ont coulé le club. À part quelques petits moments d’euphorie, sur ces trente dernières années, il y a toujours eu des hauts et des bas. J’ai le sentiment que depuis l’affaire de la caisse noire en 1982, le club ne s’en est jamais relevé », a confié Christophe Ohrel.

ASSE : Christophe Ohrel vit mal la descente aux enfers de Saint-Etienne

Dix fois championne de France, 6 fois vainqueur de la Coupe de France et une fois vainqueur de la Coupe de la Ligue (2013), l’ ASSE est évidemment un club qui a marqué l’histoire du football français. L’épopée glorieuse du club, couronnée par la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions (devenue la Ligue des Champions) perdue contre le Bayern Munich en 1976 à Glasgow, est gravée dans les annales du football français. Vu le statut du club stéphanois, l’ancien joueur des Verts est naturellement touché par la descente aux enfers, dont est menacé l' ASSE.

« Cela me fait mal de voir qu’un club aussi mythique, qui a écrit l’histoire du Championnat de France, tout en sortant de nombreux talents, se retrouve aussi bas. À vrai dire, c’est le néant ! Et ça pour les gens là-bas, ça doit être incompréhensible », a regretté Christophe Ohrel. Notons que l’ ASSE est dernière de Ligue 2, après 16 journées disputées en championnat, et coule vers une deuxième relégation de suite.