Angers SCO Mercato : Les dernières révélations sur le dossier Ounahi

Publié par Enzo Vidy le 28 décembre 2022 à 17:50

Présent au micro de Prime Video lors de l'avant-match d'Angers SCO, Saïd Chabane a livré les dernières informations sur Azzedine Ounahi.

Le dossier Azzedine Ounahi ne cesse d'agiter Angers en interne. Depuis sa magnifique Coupe du monde avec le Maroc, qui s'est arrêtée au stade des demi-finales, le milieu marocain suscite l'intérêt de plusieurs grosses écuries, aussi bien en France qu'à l'étranger. Sous contrat jusqu'en 2026 avec le SCO, Azzedine Ounahi devrait quitter le club cet hiver, et à l'heure actuelle, c'est l'Olympique de Marseille qui semble tenir la corde pour s'attacher les services du talentueux milieu de terrain angevin.

Néanmoins, l' OM ne serait pas le seul club français concerné par ce dossier, d'après les précisions du président d'Angers SCO au micro de Prime Video ce mercredi. "On a deux clubs français sur Azzedine Ounahi." L'identité des deux clubs en questions n'a cependant pas été dévoilée par Saïd Chabane.

Angers SCO Mercato : Saïd Chabane admet qu'il sera difficile de retenir Ounahi

Toujours au micro de Prime Video, Saïd Chabane a livré son sentiment sur le dossier Azzedine Ounahi. Selon le président d'Angers SCO, il faut se faire à l'idée que le milieu marocain ne va pas rester bien longtemps au SCO. "Tout est possible aujourd’hui, mais il y a de telles sollicitations qu’il aura du mal à dire non, nous aussi on aura du mal à dire non, et à retenir le joueur qui aura surement envie de partir." Des déclarations qui ont le mérite d'être claires en ce qui concerne le jeune joueur d'Angers SCO.

Derrière, Saïd Chabane a également fait un point sur la situation de Sofiane Boufal, et a fait une annonce importante. "Deux clubs du Moyen-Orient se sont positionnés pour Sofiane Boufal." Les choses s'accélèrent sérieusement pour les deux pépites d'Angers, qui devraient rapidement quitter le club, au grand dam de leurs supporters.