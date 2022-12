ASSE : Laurent Batlles avec un important renfort contre Caen

Publié par Ange A. le 29 décembre 2022 à 00:04

Après sa défaite contre Annecy pour la reprise, l’ ASSE reçoit Caen vendredi. Les Verts vont disposer de leur principale arme offensive.

L’AS Saint-Étienne n’y arrive toujours pas. L’ ASSE a manqué son retour à la compétition lundi contre Annecy. Les Verts ont été défaits (2-1) lors de la reprise du championnat. Pour cette rencontre, Laurent Batlles a notamment lancé Gaëtan Charbonnier, sa dernière recrue. L’avant-centre est recruté en tant que joker pour le reste de la saison. Son entrée en jeu n’a pas suffi à éviter la défaite au club ligérien. Après son retour manqué en championnat, le club du Forez joue encore gros dans sa lutte pour le maintien ce vendredi. Les Verts seront opposés au SM Caen pour la 17e journée de Ligue 2. S’il peut déjà compter sur Charbonnier, l’entraîneur stéphanois pourra à nouveau miser sur son meilleur atout offensif.

ASSE : Les Verts avec leur meilleur buteur contre Caen

L’AS Saint-Étienne va enregistrer le retour de Jean-Philippe Krasso contre le SM Caen. L’attaquant ivoirien était suspendu contre Annecy. Auteur de huit réalisations et quatre offrandes en 13 apparitions cette saison, l’avant-centre est le Stéphanois le plus décisif cette saison. Outre le retour de Krasso, Peuple-Vert annonce le retour de trois autres renforts dans les rangs de l’ ASSE.

Le média pro-stéphanois indique en effet qu’Étienne Green, Abdoulaye Bakayoko et Boubacar Fall pourraient effectuer leur retour dans le groupe. Pour la source, Laurent Batlles pourrait tenter de relancer Green au moment où Matthieu Dreyer aligne les contreperformances. Quant à Bakayoko, il était présent à l’entraînement collectif cette semaine et postule pour une place au sein du groupe de l’ ASSE qui sera convoqué contre Caen. L’incertitude demeure en revanche pour Mathieu Cafaro. Forfait contre Annecy, le milieu offensif n’est pas certain de retrouver sa place pour la réception de Caen. Son entraîneur indiquait qu’il avait « un gros coup sur le cou-de-pied donc il ne pouvait pas taper dans le ballon ».