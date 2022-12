FC Barcelone Mercato : Le Barça prépare deux signatures importantes !

Publié par Thomas G. le 29 décembre 2022 à 19:26

Conscient de la nécessité de garder un groupe de qualité pour la deuxième partie de saison, le FC Barcelone espère prolonger deux cadres.

Le FC Barcelone doit trouver des solutions pour éviter une sanction de la Liga cet hiver. Les Blaugranas ne peuvent pas recruter de nouveaux joueurs et l’objectif est de garder un groupe étoffé. Dans cette optique, les dirigeants catalans souhaiteraient prolonger les contrats de plusieurs cadres. Sergio Busquets et Sergi Roberto pourraient ainsi signer un nouveau bail avec leur club formateur pour améliorer la situation du Barça.

Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone prévoit de prolonger Sergi Roberto et Sergio Busquets dès le mois de janvier. Les Blaugranas n’ont pas encore transmis d’offre aux deux joueurs formés à la Masia mais ces dossiers pourraient s’accélérer dans les prochains jours. Cette stratégie permettra au Barça d'améliorer sa situation auprès de la Liga et donc éviter une sanction.

Le FC Barcelone va néanmoins devoir convaincre Sergio Busquets de prolonger son contrat car l’avenir de l’international espagnol est toujours incertain. Le milieu de 34 ans souhaiterait découvrir un nouveau challenge et s’engager avec l’Inter Miami pour préparer sa retraîte. Depuis l’élimination de l’Espagne à la Coupe du Monde, Xavi et Joan Laporta tentent néanmoins de faire changer d’avis le joueur pour le faire prolonger.

FC Barcelone Mercato : Sergio Roberto veut lui prolonger à tout prix

En parallèle, les Blaugranas doivent également prendre une décision concernant Sergi Roberto. Le défenseur de 30 ans est un pur produit de la formation du Barça, le héros de la Remontada en 2017 et l'un des cadres du vestiaire malgré un statut de remplaçant dans l'équipe de Xavi.

Avant le derby de Barcelone prévu ce samedi, Sergi Roberto s’est exprimé cette semaine sur son avenir. Le defenseur espagnol a déclaré : « Mon salaire correspond à un joueur du Barça B qui vient d'être promu en équipe première. Cela ne me pose pas de problème, j'en suis fier. Je veux être ici, et l'argent n'est pas important ». Le latéral compte ainsi prolonger son contrat et rester au FC Barcelone pour aider son club à retrouver les sommets. L’international espagnol pourrait de nouveau accepter une réduction de son salaire pour parvenir à un accord en janvier.