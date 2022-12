FC Barcelone Mercato : Sergio Busquets redonne de l'espoir au Barça

Publié par Thomas G. le 28 décembre 2022 à 19:04

Annoncé sur le départ depuis le début de la saison, Sergio Busquets aurait pris une grande décision concernant son avenir au FC Barcelone.

Cette saison, une page de l’histoire du FC Barcelone s’est tournée avec le départ à la retraite de Gerard Piqué. Le champion du monde espagnol a décidé de quitter le Barça à 35 ans après une première partie de saison compliquée. Dans le même temps, une autre légende du club pourrait quitter la Catalogne cette saison. Sergio Busquets est en fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone et son avenir est toujours incertain.

L’international espagnol souhaitait même quitter le Barça après la Coupe du monde pour rejoindre l’Inter Miami et découvrir la MLS. Selon les informations de Ferran Martinez, le dossier Sergio Busquets a connu un nouveau rebondissement cette semaine. Xavi et Joan Laporta s’activent en coulisse depuis plusieurs semaines pour convaincre l’international espagnol de prolonger son contrat au Barça. Le milieu de 34 ans envisagerait désormais de signer un nouveau contrat avec le Barça après avoir discuté avec son entraîneur. Sergio Busquets pourrait prolonger jusqu’en 2025 et permettre aux Blaugranas de réduire leur masse salariale. Dans le même temps, une éventuelle prolongation de Sergio Busquets pourrait chambouler le mercato estival du FC Barcelone.

FC Barcelone Mercato : Sergio Busquets pourrait aider le Barça

Sergio Busquets pourrait finalement prolonger son contrat avec le FC Barcelone et rester deux saisons supplémentaires. Le milieu espagnol garderait son statut de capitaine et aurait pour rôle d’encadrer la nouvelle génération du Barça avec Jordi Alba. En parallèle, une prolongation de Sergio Busquets permettrait au FC Barcelone de ne pas recruter de milieux de terrain.

Les pistes Ruben Neves et Martin Zubimendi pourraient ainsi être abandonnés par les dirigeants du Barça. Les Blaugranas auront ensuite la possibilité de se focaliser sur le recrutement d’un nouvel arrière droit. Ces dernières semaines, les cibles se sont multipliées, le FC Barcelone suivrait Juan Foyth, Giovanni Di Lorenzo, Thomas Meunier et Benjamin Pavard.