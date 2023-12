Annoncé dans les plans du PSG, de la Juventus Turin et de Manchester United, le milieu de terrain de l’AS Monaco, Youssouf Fofana, a tranché pour un transfert cet hiver.

Mercato PSG : Luis Campos veut offrir Youssouf Fofana à Luis Enrique cet hiver

Qualifié sur le fil pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain veut profiter du prochain mercato hivernal pour corriger les manquements constatés dans l’effectif de Luis Enrique, notamment au milieu de terrain. D’après les informations du journal Le Parisien, le club de la capitale aimerait ainsi mettre la main sur un milieu défensif confirmé et prêt à se fondre rapidement dans le système de jeu de l’entraîneur espagnol. Si le nom de Casemiro revient depuis plusieurs mois déjà, Luis Campos apprécierait le profil de Youssouf Fofana.

Sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’en juin 2025, l’international français réalise une excellente saison et ses performances ont convaincu le PSG. Surtout que le principal concerné a publiquement affiché son intérêt pour le Paris SG, le club de sa ville d’origine, « le premier club » qu’il « a supporté. » Suivi depuis plusieurs semaines maintenant, Youssouf fait l’objet d’un vif intérêt de la part de Luis Campos, qui a fait de lui l'une des pistes préférées du PSG pour les prochains mercatos, comme l'a récemment rapporté Téléfoot. Mais le principal concerné ne semble pas pressé de quitter la Principauté.

Youssouf Fofana ne veut pas quitter Monaco en janvier

À un an et demi de la fin de son contrat avec l’AS Monaco, Youssouf Fofana attire l’intérêt de grands clubs européens. D’après Foot Mercato, des émissaires de Manchester United, de la Juventus Turin et du Paris Saint-Germain sont déjà venus le voir jouer à plusieurs reprises cette saison. En Espagne, le journal catalan Mundo Deportivo révèle aussi que le FC Barcelone, qui cherche toujours un remplaçant à Sergio Busquets, garde un oeil sur le capitaine de l’équipe monégasque pour l’été prochain.

Mais le média régional Nice-Matin assure que Youssouf Fofana n’est pas obsédé par un départ cet hiver. À six mois de l’Euro 2024, le vice-champion du monde 2022 ne veut pas faire n’importe quoi et préfère donc rester à l’ASM jusqu’à la fin de la saison en cours. Bien qu’à l’écoute des projets qui pourraient se présenter en janvier, Youssouf Fofana ne compte pas forcer son départ, même si une offre difficile à refuser d’un Top club européen pourrait le faire réfléchir. Le Paris SG est donc prévenu.