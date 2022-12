Mercato OM : Almeria, Pape Gueye lâche un indice sur son avenir

Publié par Timothée Jean le 30 décembre 2022 à 12:11

Alors qu’Almeria envisage de le recruter cet hiver, Pape Gueye s’est exprimé sur son avenir à l’issue de la victoire de l’ OM face à Toulouse (6-1).

Alors que le monde du football pleurait le décès du Roi Pelé, l’ OM accueillait jeudi soir le Toulouse FC dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Et pour son retour à la compétition, le club phocéen n’a fait qu’une bouchée des Toulousains, en s’imposant 6 buts à 1. Les Marseillais ont réalisé un véritable festival offensif dans un stade Vélodrome plein à craquer. Cette victoire face au TFC permet surtout à l’ OM de remonter sur le podium au bon moment. Les Phocéens se relancent dans la course à la qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Si Dimitri Payet ou encore Sead Kolasinac ont brillé lors de cette reprise du championnat, un autre Marseillais fait aussi parler de lui. Il est question de Pape Gueye. Titularisé dans l’entrejeu de l’ OM, ce qui n’avait pas été le cas depuis un long moment, l’international sénégalais a montré qu’il avait encore beaucoup de talent à montrer. Il a réalisé l’un de ses meilleurs matchs de la saison, de quoi raviver l’intérêt d’Almeria UD à son égard. En effet, le club espagnol serait très intéressé par le profil de Pape Gueye. Après être parvenu à s’attacher les services de Luis Suarez sous la forme d’un prêt, le 14e de Liga voudrait donc boucler une deuxième signature à l’Olympique de Marseille.

OM Mercato : Pape Gueye a tranché pour son avenir

Les dirigeants d'Almeria UD auraient même déjà entamé des discussions avec leurs homologues de l' OM en vue de boucler son transfert. Sauf que le principal concerné ne l’entend pas de cette oreille. Sa relégation sur le banc de touche en première partie de saison n’a pas affecté sa détermination. À l’issue de la victoire de l' OM face à Toulouse, Pape Gueye a ainsi assuré qu’il était « heureux » à Marseille et ne songe pas pour l’instant à un départ.

Malgré les différentes sollicitations et la rude concurrence dans l’équipe, le joueur de 23 ans a réitéré sa volonté de poursuivre son aventure sous le maillot phocéen. « Que je sois titulaire ou remplaçant, je vais tout donner (…) Je suis très bien à l’ OM. Ça fait maintenant trois ans que je suis ici. C’est un club extraordinaire et je veux m’inscrire dans la durée dans ce club », a-t-il tranché au micro du journal Le Phocéen. À une année et demie de la fin de son contrat expirant en juin 2024 avec l’ OM, Pape Gueye sait qu’il devra tout de même discuter avec ses dirigeants afin d’être définitivement fixé sur son avenir à Marseille.