Brésil : Le Roi Pelé s'est éteint, le monde du football en deuil

Publié par Enzo Vidy le 29 décembre 2022 à 20:20

Âgé de 82 ans et luttant contre un cancer depuis plus d’un an au Brésil, le Roi Pelé s'est éteint, laissant un vide immense au football mondial.

Le monde du football est en deuil. Un peu plus de deux ans après la disparition de Diego Maradona, le Roi Pelé a succombé, ce jeudi 29 décembre, à la maladie qui le ronge depuis septembre 2021. Il y a quelques semaines déjà, l’inquiétude était vive après l’annonce d’une hospitalisation du joueur brésilien suite à un gonflement anormal dans son corps. Si le triple vainqueur de la Coupe du monde a publié plusieurs messages rassurant sur son compte Instagram, son état de santé n'a cessé de se détériorer.

Dans un premier temps, les médias brésiliens avaient alertés sur l'état de santé de la légende du Brésil, tout en précisant que son corps ne répondait plus à la chimiothérapie. Derrière, tout s’est malheureusement très vite accéléré, notamment ces derniers jours. Les médecins lui ont récemment diagnostiqué une insuffisance rénale et cardiaque. La famille de la légende brésilienne s'est rapidement rendue sur place afin de passer Noël au chevet de leur héros. L'une des filles du joueur brésilien, Kely Nascimento, avait même publié une photo sur son compte Instagram le 24 décembre dernier où l'on pouvait la voir aux côtés de son père dans le lit d'hôpital de ce dernier. Le monde du fooball est désormais orphelin de ses deux héros, à savoir Diego Maradona et le Roi Pelé.

Brésil : Pelé, véritable légende du football mondial

Son immense carrière de footballeur a démarré en 1956 au club du Santos FC. Âgé de seulement 15 ans, le Roi Pelé devient professionnel dans la foulée, et sera convoqué un an plus tard avec le Brésil pour disputer son premier match avec sa sélection face à l'Argentine, où il inscrira son premier but avec la Seleção. En 1958, à 17 ans, le Roi Pelé dispute sa première Coupe du monde et devient le plus jeune participant du tournoi.

À partir des quarts de finale, il est titularisé à chaque rencontre, et s'offre même un but sompteux qui qualifie son pays pour les demi-finales en devenant le plus jeune joueur à marquer dans un Mondial. Derrière, il signe un triplé face à l'Equipe de France avant de récidiver à nouveau en finale grâce à un but mythique face à la Suède, qui fait encore partie des plus beaux buts de l'histoire de la Coupe du monde. À l'issue de la rencontre, le Brésil s'impose, et Pelé devient le plus jeune vainqueur de la compétition. Quatre ans plus tard, il dispute son deuxième mondial en tant que titulaire indiscutable, mais finira la compétition blessé dès le deuxième match.

Malgré cela, la Seleção remporte à nouveau le trophée, offrant à Pelé son deuxième sacre d'affilée en Coupe du monde. Son troisième titre avec le Brésil dans un Mondial interviendra en 1970, avant de prendre sa retraite internationale une année plus tard. Au total, le Roi Pelé aura inscrit 77 buts en 92 matches joués avec sa sélection, et aura marqué l'histoire de son pays. En 1974, après 660 matches disputés et 643 buts inscrits, Pelé quitte le Santos FC pour finir sa carrière au New York Cosmos. En deux saisons, il marquera un total de 37 buts en 64 matches, avant de définitivement raccrocher les crampons en 1977 mettant fin à un règne indéniable sur le football. Au cours de sa carrière, Pelé sera élu meilleur joueur du XXe siècle, et malgré sa disparition tragique qui vient de frapper la planète football, il restera le plus grand joueur de l'histoire du football mondial.