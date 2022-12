FC Lorient Mercato : Un club anglais veut un crack des Merlus

Publié par Jules le 30 décembre 2022 à 14:15

Après un très bon début de saison de la part du FC Lorient, plusieurs joueurs des Merlus ont brillé et font l'objet de rumeurs en vue du prochain mercato.

Malgré un début de saison canon, les performances du FC Lorient commencent à décliner sur les dernières semaines. Défaits par le Montpellier HSC ce jeudi, les Merlus n'ont pas gagné un seul de leurs 5 derniers matchs de Ligue 1. Une situation qui n'a rien de vraiment inquiétant étant donné les points pris en début de saison, qui assurent le maitien du club dans l'élite du football français.

Grâce à ce joli début de saison du FC Lorient, les joueurs du club ont gagné en expérience, mais aussi en mise en lumière, ce qui pourrait permettre aux Merlus de faire quelques belles affaires au niveau des ventes dans les prochains mois, voire les prochaines semaines, alors que le mercato hivernal ouvre ses portes dans moins de 2 jours. Déjà, un club anglais pourrait se rapprocher du club breton pour tenter de recruter Terem Moffi.

FC Lorient Mercato : Terem Moffi intéresse Southampton

Troisième meilleur buteur de Ligue 1 en ce début de saison, Terem Moffi réalise probablement la meilleure entame d'exercice de sa carrière. Et ses performances ne passent pas inaperçues, notamment en Angleterre, où les clubs sont toujours friands de jeunes attaquants qui brillent en France. À seulement 23 ans, le Nigérian, déjà auteur de 10 buts en L1 cette saison avec le FC Lorient, coche toutes les cases et intéresse Southampton, comme le révèle aujourd'hui le journal anglais The Athletic.

Alors que le FC Lorient est 7e de Ligue 1, il faut désormais savoir si les dirigeants bretons voudront vendre leur meilleur attaquant en plein milieu de saison. Si l'opération venait à se faire avec Southampton, nul doute que le FCL recevrait une très belle somme d'argent que le club pourrait par la suite réinvestir sur le marché des transferts, pourquoi pas dans le dossier Mohamed Ali Ben Romdhane.