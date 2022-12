PSG : Deux joueurs absents de l'entraînement avant Lens

Publié par Enzo Vidy le 30 décembre 2022 à 22:41

À deux jours du choc face au RC Lens, le PSG n'était pas au complet lors de la séance collective de ce vendredi. On fait le point.

Après la victoire face à Strasbourg mercredi, le PSG se concentre désormais sur son prochain rendez-vous de taille en championnat. Dimanche soir, les hommes de Christophe Galtier se déplacent sur la pelouse du RC Lens, actuellement deuxième du championnat, dans un match qui s'annonce déjà palpitant entre les deux équipes. Présent en conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur parisien a évoqué cette rencontre ultra attendue entre le RCL et le PSG :

" Ce match contre Lens est une affiche parce qu'ils ont gagné tous leurs matches à domicile. Franck Haise a lancé une dynamique, gommé les défauts de son équipe année après année. L'ambiance va être extraordinaire, aussi avec nos supporters qui seront nombreux. " Pour préparer au mieux ce choc qui pourrait être un véritable tournant dans la course au titre, le PSG a programmé une séance d'entraînement ce vendredi après midi, avec deux absences notables pour Christophe Galtier et son équipe.

PSG : Hugo Ekitike et Juan Bernat absents de l'entraînement

C'est la mauvaise nouvelle de la journée côté PSG. D'après les informations révélées par Loïc Tanzi, Hugo Ekitike et Juan Bernat n'auraient pas pris part à la séance collective de ce vendredi. Selon le journaliste de RMC Sport, l'ancien attaquant du Stade de Reims serait préservé en raison d'un coup reçu au genou face à Strasbourg.

En ce qui concerne le défenseur espagnol, il souffre d'une petite gêne musculaire et est d'ores et déjà très incertain pour la rencontre face au RC Lens dimanche prochain. En plus des absences de Neymar, Lionel Messi, Presnel Kimpembe, ou encore Nuno Mendes, c'est un nouveau gros coup dur qui pourrait frapper le PSG pour le choc face aux Sang et Or.