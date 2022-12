PSG : Christophe Galtier annonce la couleur pour le mercato hivernal

Publié par JEAN-LUC D le 30 décembre 2022 à 14:41

Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du PSG, Christophe Galtier, a annoncé la couleur pour le mercato hivernal qui s’annonce à grands pas.

Interrogé à 48 heures du choc de Ligue 1 contre le RC Lens, Christophe Galtier a dévoilé les ambitions du Paris Saint-Germain pour le prochain marché des transferts de janvier. Depuis l’été dernier, Luis Campos tente d’attirer un nouveau défenseur central de classe mondiale en la personne de Milan Skriniar. Selon plusieurs sources concordantes, le conseiller football du club de la capitale serait toujours positionné pour le joueur de l’Inter Milan et pourrait même lancer une nouvelle offensive cet hiver.

Mais ce n’est pas tout puisque le Paris SG prévoirait aussi l’arrivée d’un attaquant capable d’évoluer en pivot afin de donner plus de liberté à Kylian Mbappé sur le terrain. Selon les opportunités du marché, le champion de France en titre pourrait également prendre un nouveau milieu de terrain. Néanmoins, les Rouge et Bleu ne bougeront qu’à une seule condition selon leur coach.

PSG Mercato : Christophe Galtier fixe sa condition à Luis Campos

Après avoir insisté pour évoluer avec un effectif réduit, Christophe Galtier ne compte pas empiler les joueurs dans la seconde partie de saison. Alors que le mercato hivernal ouvre ses portes dans moins de 48 heures, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a tenu à faire passer un message clair à sa direction : pas d'arrivée sans départ au mercato.

« Je suis très heureux, très satisfait de l'effectif que j'ai, mais un mercato reste un mercato. Il n'y aura pas d'arrivée s'il n'y a pas de départ. Les choses sont claires. À l’heure actuelle, et je suis en relation permanente avec Luis Campos, aucun joueur n'a demandé à bouger, ça veut dire qu'ils sont bien ici », a expliqué le technicien marseillais avant d’ajouter : « mais ce n'est que l'ouverture du mercato, ce sera long, il y a beaucoup de matches dans cette période. On verra comment les choses évoluent. Je suis en tout cas très satisfait de l'effectif que j'ai, un groupe qui travaille très bien depuis la reprise. Il peut se présenter un joueur pas content de son temps de jeu, pas très heureux ici, on discutera des possibilités. Mais à mon sens, il n'y aura pas d'arrivée sans départ. » Le ton est donc donné dans la capitale.