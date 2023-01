RC Lens : Un dirigeant s'inquiète sur l'avenir des Sang-et-Or

Publié par Dylan le 01 janvier 2023 à 10:47

Un dirigeant du RC Lens s'est exprimé en marge du rendez-vous contre le PSG dimanche. Il s'inquiète d'un revirement de situation pour l'avenir de son club.

Le RC Lens est peut-être à un moment charnière de sa saison. Toujours deuxième de Ligue 1, le club nordiste affronte le leader parisien dimanche. Alors qu'il s'est laissé rattraper par ses concurrents, et notamment l'OM qui est revenu à quatre longueurs, il ne doit pas flancher. Après deux échecs consécutifs en 2021 puis 2022, il est hors de question de louper l'Europe cette saison pour les dirigeants.

D'autant que les hommes de Franck Haise ont amassé 37 points en 16 rencontres de championnat, ce qui n'était pas arrivé en 2021 ni 2022. Face au PSG, l'occasion est donc belle d'entretenir le doux rêve d'Europe, un rêve qui devient réalité de jour en jour. Avec 8 longueurs d'avance sur le LOSC (6ème), première équipe non-européenne, les Sang-et-Or ont une avance confortable. Autre motif d'espoir : ils pourront bientôt compter sur leur recrue Adam Buksa, blessé de longue date pour les aider à remplir l'objectif.

Arnaud Pouille ne veut pas faire de l'Europe une priorité au RC Lens

Malgré le début de saison hors norme du RC Lens, les dirigeants ne semblent pas tous confiants pour la suite. C'est le cas d'Arnaud Pouille, le directeur général du club artésien. S'il se délecte lui-aussi de cette possibilité de se qualifier pour une coupe d'Europe, il ne veut pas en faire une priorité : « On sait à l’heure actuelle qu’on est le 11ème ou 12ème club en termes de masse salariale et de ressources en Ligue 1. Prendre le plaisir de surperformer, et pourvu que ça dure, mais l’objectif reste de se stabiliser en Ligue 1 » a-t-il d'abord lancé dans les colonnes du site Lensois.com.

Arnaud Pouille s'est ensuite expliqué sur sa prise de position. Il ne veut tout simplement pas s'enflammer pour le moment : « On n’est qu’à 16 matchs sur 38. On doit simplement aller au bout de chaque saison sans avoir de regrets. Les exercices précédents, on a performé, connu des trous d’air mais on s’est battu jusqu’au bout. Là, on a pris un départ encore plus efficace. C’est logique d’y penser et d’y croire (à l'Europe). Et ce serait logique d’être déçu » a-t-il poursuivi. Face au PSG, le Racing pourrait être privé de son taulier argentin Facundo Medina, touché aux ischios-jambiers contre l'OGC Nice jeudi. Un énorme coup dur en perspective.