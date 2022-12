RC Lens : Un attaquant fixe son retour au Racing

Publié par Dylan le 31 décembre 2022 à 12:01

Blessé de longue date au RC Lens, un attaquant devrait bientôt faire son retour au sein de l'équipe. Il a dévoilé les dates de son come-back.

Le RC Lens a opéré jeudi son retour en Ligue 1 face à l'OGC Nice. Dans une rencontre équilibrée (12 tirs à 9), les Sang-et-Or n'ont pas pu l'emporter et ont dû se contenter d'un match nul (0-0). Ce qui ne fait pas les affaires des deux équipes dans la course à l'Europe. Les Aiglons se situent toujours loin du top 5, avec 9 longueurs de retard sur l'AS Monaco. De son côté, le RC Lens reste deuxième du championnat mais voit revenir l'OM à quatre points à l'issue de cette 16ème journée.

Désormais, il faut préparer le choc face au PSG, leader jusqu'à présent incontestable cette saison. Mais le Racing a des raisons d'espérer un bon résultat. Le champion de France en titre doit déjà faire face aux forfaits de Lionel Messi et Neymar Jr pour cette rencontre de championnat. Vendredi, Paris a encore dû encaisser deux absences importantes selon le journaliste Loïc Tanzi. L'ancienne pépite rémoise Hugo Ekitike et le latéral espagnol Juan Bernat auraient ainsi manqué à l'appel à l'entraînement pour cause de blessures. Des coups durs à répétition pour le PSG, qui sera tout sauf tranquille contre le RC Lens dimanche.

Adam Buksa de retour en mars ou avril au RC Lens

Dans ce duel âpre entre le PSG et le RC Lens, l'entraîneur des Sang-et-Or Franck Haise peut aussi être inquiet. Touché contre l'OGC Nice, le défenseur central argentin Facundo Medina serait très incertain pour disputer la rencontre. Ce serait un énorme coup dur pour le Racing, le joueur ayant pris part à 14 des 16 premiers matchs du club en Ligue 1 cette saison. En guise de premier lot de consolation, Franck Haise a reçu des nouvelles d'Adam Buksa.

Souvent blessé en ce début d'exercice, l'attaquant polonais s'est confié dans un entretien pour son ancien club, Pogoń Szczecin : « J’ai été opéré il a 4 semaines et je suis toujours à l’arrêt. Mais tout va dans le bon sens. Il faudra juste beaucoup de temps avant reprendre l’entraînement sur le terrain et dans une forme optimale. Si on se projette, je pense pouvoir dire que je reviens pour le mois de mars ou avril » a-t-il lâché, fixant ainsi les dates de son retour au RC Lens. Pour rappel, le dernier match de Buksa avec les Sang-et-Or remonte au 9 octobre dernier. Le joueur avait alors disputé 13 minutes contre le LOSC (défaite 1-0).