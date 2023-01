PSG Mercato : 250M€, le Real Madrid répond cash pour une pépite

Publié par Dylan le 01 janvier 2023 à 13:11

Courtisé par le PSG, un défenseur français du Real Madrid pourrait être tenté par un départ. Mais son club s'est montré intraitable pour son avenir.

Le Paris-Saint-Germain a repris sa marche en avant en Ligue 1. Le leader du championnat a fait valoir son statut contre le RC Strasbourg mercredi en décrochant une victoire précieuse (2-1). Poussé dans ses derniers retranchements, il a fallu s'en remettre à un penalty de Kylian Mbappé dans les arrêts de jeu (90+6'). Ce succès permet ainsi de conserver la première place avec 7 points d'avance sur son dauphin, le RC Lens.

Les dirigeants du club de la capitale peuvent désormais se concentrer un peu plus sur le mercato d'hiver, qui vient d'ouvrir ses portes en ce dimanche. Si cet été, la défense centrale était la priorité du chantier, des noms ont circulé sur tous les secteurs de jeu ces dernières semaines. On parle notamment de Frenkie de Jong (FC Barcelone), très courtisé par Manchester United mais qui est finalement resté en Catalogne cet été. Le PSG pourrait en profiter avec l'aide de Lionel Messi selon Sport Mediaset. La Pulga aurait soufflé son nom à ses dirigeants et espère convaincre son ancien partenaire de le rejoindre dans la capitale française.

Le Real Madrid ne veut pas vendre Ferland Mendy au PSG

Autre dossier chaud du mercato parisien : celui de Ferland Mendy. Le défenseur français plaît beaucoup au champion de France, qui souhaiterait le recruter pour remplir son objectif de l'été : trouver un défenseur capable de concurrencer Sergio Ramos. S'il joue davantage sur le côté gauche au Real Madrid, Ferland Mendy a montré qu'il pouvait aussi épauler ses partenaires en charnière centrale. Toutefois, Florentino Pérez, le président de la Casa blanca ne souhaite absolument pas vendre sa pépite au PSG selon El Nacional.

Il faut dire que la conclusion du feuilleton Kylian Mbappé est restée en travers de la gorge des Merengues, qui ont fait de Paris un de leurs plus grands rivaux sur la scène européenne. Mais Nasser al-Khélaïfi, le président du Paris SG pourrait trouver une solution au problème. En payant la clause libératoire de Ferland Mendy, fixée à 250 millions d'euros, le dirigeant qatari pourrait discuter directement avec le joueur et son agent. Il l'a déjà fait par le passé, en recrutant Neymar Jr en 2017 pour 220 millions d'euros. Le Real Madrid peut donc craindre une nouvelle folie du PSG.