Avec la fragilité physique de Nuno Mendes, le PSG pense à recruter un nouvel arrière gauche. Luis Campos serait ainsi sur les traces d’un prodige argentin.

Mercato PSG : Valentin Barco sur les tablettes du Paris SG

La saison vient de commencer, mais le Paris Saint-Germain est déjà à l'affût de renforts pour les prochains mercatos. Avec les pépins physiques à répétition de Nuno Mendes et le départ de Juan Bernat, le club de la capitale envisage la signature d’un nouveau latéral gauche pour positionner Lucas Hernandez dans la charnière centrale.

Si le nom de Ferland Mendy du Real Madrid est régulièrement associé aux Rouge et Bleu, Luis Campos viserait une pépite de Boca Juniors, à en croire les informations de 90min. En effet, le conseiller football du Paris SG suivrait avec une attention particulière la progression de Valentin Barco. Le défenseur de 19 ans est considéré comme un futur crack à son poste, ce qui aurait d'ailleurs attiré l’attention de plusieurs clubs européens.

L’AS Monaco en pince aussi pour Valentin Barco

Auteur de 18 matchss sous les couleurs de Boca Juniors cette saison, Valentin Barco est présenté comme un défenseur d'avenir. Outre le Paris Saint-Germain, l’AS Monaco aurait aussi exprimé son intérêt pour le jeune compatriote de Lionel Messi. Toujours selon 90min, Chelsea, Manchester City, le Borussia Dortmund, la Juventus Turin et l’AS Rome seraient aussi intéressés par le profil du défenseur de Boca Juniors. Mais c'est bien Brighton qui serait le plus avancé dans le dossier à l’heure actuelle.

Le club anglais aurait déjà entamé des négociations avec les représentants de Barco, dont le contrat expire en décembre 2024. Les Seagulls aimeraient en profiter pour recruter libre l'international espoir argentin, qui dispose d’une clause libératoire de 10 millions d'euros. Rien n’est encore perdu dans ce dossier puisque le Paris Saint-Germain et Luis Campos pourraient s'activer rapidement pour passer devant ses concurrents avec une offre plus généreuse et un transfert dès le prochain mercato hivernal pour Valentin Barco.