Bien décidés à se renforcer cet été, les dirigeants du Real Madrid souhaiteraient s'attacher les services du latéral du Bayern Munich, Alphonso Davies.

Mercato Real Madrid : Le Real surveille Alphonso Davies

Cette saison, le Real Madrid n’a pas su tenir le rythme du FC Barcelone en championnat, et les Merengues ne sont pas parvenus à garder leur titre. Les hommes de Carlo Ancelotti ont subi plusieurs revers et la défense du Real a souvent été pointée du doigt. De plus, l’entraîneur italien aurait réclamé l’arrivée de nouveaux défenseurs à ses dirigeants. L’ancien coach du PSG ne serait pas satisfait des performances de Ferland Mendy et de Dani Carvajal.

Dans cette optique, les Merengues seraient à la recherche d’un défenseur droit et d’un latéral gauche cet été. Les dirigeants du Real Madrid auraient pris des renseignements sur l’international anglais Reece James ces dernières semaines. En parallèle, les Madrilènes seraient également intéressées par le défenseur du Bayern Munich, Alphonso Davies.

Selon les informations de Florian Plettenberg, l’international canadien sera l’une des priorités du Real Madrid lors du mercato estival. Les Merengues pourraient passer à l’action dans les prochaines semaines en transmettant une première proposition aux Bavarois. Toutefois, les dirigeants du Real Madrid pourraient se heurter à plusieurs obstacles dans ce dossier. Manchester City serait également intéressé et le Bayern Munich souhaiterait garder Alphonso Davies.

Ferland Mendy sacrifié par le Real cet été ?

En parallèle du dossier, Alphonso Davies, les dirigeants du Real Madrid souhaiteraient vendre Ferland Mendy cet été. L’international français n’a pas réussi à regagner la confiance de son entraîneur et de ses dirigeants après sa saison difficile. L’ancien défenseur de l’OL a été gêné par de nombreux pépins physiques qui l’ont empêché de retrouver son meilleur niveau.

Dans le même temps, l’international français serait dans le viseur d’Arsenal et de Tottenham, selon The Mirror. Les Gunners seraient disposés à offrir 20 millions d’euros au Real Madrid afin de boucler la transaction. Reste à savoir si les Merengues accepteront de vendre Ferland Mendy à ce prix.