ASSE : La réaction de Batlles après le miracle contre Caen

Publié par Ange A. le 31 décembre 2022 à 02:41

Coach des Verts, Laurent Batlles a livré son analyse après le match nul arraché in extremis par l’ ASSE vendredi à Geoffroy-Guichard.

Fin de la triste série pour l’AS Saint-Étienne. C’est un petit événement qu’a vécu Geoffroy-Guichard ce vendredi avec la fin de la série de défaites de l’ ASSE en Ligue 2. Opposés au SM Caen, les Verts ont évité la défaite dans les dernières minutes du temps additionnel de la partie. Le salut est venu Gaëtean Charbonnier, la dernière recrue stéphanoise. Avec ce nul contre Caen, Sainté met un terme à sa mauvaise passe de trois défaites successives. Le club ligérien reste néanmoins bon dernier du championnat malgré ce nul inattendu. Entraîneur des Verts, Laurent Batlles s’est exprimé après cette dernière sortie de l’année. L’entraîneur stéphanois va se contenter de ce résultat à défaut de repartir avec les trois points.

ASSE : L’analyse de Laurent Batlles après le nul contre Caen

L’ancien milieu de terrain est notamment fier du visage affiché par ses poulains. « Je suis très fier de ce qu’on fait les joueurs ce soir. On a joué contre une bonne équipe de Caen, mais je pense qu’on a dominé notre match. Après, il y avait peut-être des petits détails et gestes à régler. On devait s’améliorer sur les centres. Je suis très heureux parce qu’ils n’ont rien lâché », a indiqué Laurent Batlles au micro de beIN Sports. Le coach de l’ ASSE se projette déjà sur les prochaines échéances des Verts. Il espère que ses poulains les aborderont avec le même état d’esprit.

« Ce n’est pas ce qu’on voulait, parce qu’on aurait préféré gagner, mais prendre un point ce soir, ça permet de couper cette spirale de défaite. Ce n’est pas suffisant, mais ça va nous permettre de prendre deux ou trois jours plus tranquilles avant de reprendre le championnat avec deux matches très importants », a-t-il poursuivi.