Mercato PSG : Après Verratti, un joli deal annoncé en défense

Publié par Ange A. le 02 janvier 2023 à 05:04

Après la prolongation du contrat de Marco Verratti, le PSG devrait prochainement boucler une autre importante signature en défense.

Le Paris Saint-Germain a subi sa première défaite de la saison ce dimanche. En déplacement sur la pelouse du RC Lens, le PSG a été battu (3-1) par les Sang et Or. Le mercato d’hiver ayant officiellement ouvert ses portes ce dimanche, le Paris SG devrait se renforcer. Mais comme l’a indiqué Christophe Galtier, il n’y a de signature qu’en cas de départ. Alors que les cibles ne manquent pas au mercato, la direction parisienne s’active également pour boucler des coups en interne. C’est dans ce sens que le club francilien a prolongé le bail de Marco Verratti pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2026. Selon Goal, un autre cadre de l’effectif de Galtier serait sur le point de rempiler. Capitaine des Rouge et bleu, Marquinhos devrait signer un nouveau contrat à son tour.

Mercato PSG : Marquinhos proche d’une prolongation à Paris

Le défenseur brésilien ne disposera plus que d’une seule année de contrat au terme de l’exercice en cours. Raison pour laquelle pour écarter toute concurrence le Paris Saint-Germain envisage de blinder son défenseur central. Selon le média en ligne, l’international auriverde serait disposé à prolonger son contrat et souhaiterait « vivement rester à Paris ». Reste maintenant à trouver un accord entre les différentes parties avant une officialisation qui devrait survenir dans la foulée de sa signature.

Alors que Marquinhos se dirige vers une nouvelle prolongation, la direction du PSG espère également boucler trois autres signatures comme l’assure la même source. Son compère en défense centrale Presnel Kimpembe devrait aussi recevoir une offre de prolongation. Son contrat arrive également à expiration en 2024. En fin de contrat l’été prochain, Lionel Messi et Sergio Ramos devraient aussi discuter prochainement avec leur direction. S’agissant de La Pulga, Nasser Al-Khelaïfi avait indiqué qu’un accord existait en vue des négociations pour sa prolongation. Lesquelles devraient débuter une fois que le septuple Ballon d’Or sera de retour à Paris.