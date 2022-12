PSG Mercato : Après Verratti, trois signatures annoncées à Paris

Publié par Ange A. le 30 décembre 2022 à 07:06

Alors que la prolongation du contrat de Marco Verratti est désormais bouclée, d’autres nouvelles signatures sont annoncées au PSG.

Le retour du Paris Saint-Germain à la compétition mercredi s’est accompagné de bonnes nouvelles. Le PSG a signé une victoire contre le RC Strasbourg devant son public au Parc des Princes (2-1). Auteur du but de la victoire, Kylian Mbappé a retrouvé le sourire et affiché ses ambitions avec le club francilien. En marge de cette victoire face au RCSA, le club de la capitale a annoncé la signature du contrat de Marco Verratti. Le milieu italien a prolongé pour deux saisons supplémentaires et est désormais lié au club de la capitale jusqu’en 2026. Cette signature bouclée, Goal croit savoir d’autres prolongations sont en bonne voie dans l’effectif de Christophe Galtier. Deux défenseurs centraux et un attaquant devraient prochainement parapher de nouveaux contrats.

PSG Mercato : Trois prolongations en bonne voie à Paris

Le média en ligne indique que Presnel Kimpembe devrait également signer un nouveau bail avec son club formateur. Encore sous contrat jusqu’en 2024, il ne lui restera qu’une seule année de contrat au terme de cette saison. C’est donc pour éloigner quelques potentiels prétendants que le Paris Saint-Germain va prolonger son titi. Outre Kimpembe, l’autre signature annoncée en défense est celle de Sergio Ramos. Arrivé libre l’été dernier, l’Espagnol est en fin de contrat au PSG. L’ancien Madrilène en fin de contrat est déjà annoncé sur les tablettes des Saoudiens d’Al Nassr selon les informations de Marca. La formation saoudienne est également présentée comme la future destination de Cristiano Ronaldo. CR7 est libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United en cours de saison.

Dernière prolongation en bonne voie au Paris SG, celle de Lionel Messi. Nasser Al-Khelaïfi a déjà rappelé qu’un accord existe afin de prolonger le bail de l’Argentin qui expire l’été prochain. Des négociations seront ouvertes au retour de La Pulga dans la capitale. Il bénéficie encore de quelques jours de repos après son sacre à la Coupe du monde.