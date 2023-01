AS Monaco Mercato : Un transfert colossal bouclé à l'ASM

Publié par ALEXIS le 02 janvier 2023 à 14:18

Annoncée depuis quelques semaines, la signature de Badiashile à Chelsea est imminente. Le défenseur de l’AS Monaco passe sa visite médicale à Londres.

Plusieurs médias notamment britanniques ont confirmé la signature imminente de Benoît Badiashile de l’AS Monaco à Chelsea. Le club londonien est parvenu à trouver un accord avec les dirigeants de l'ASM pour le défenseur central. Annoncé par L'Équipe et confirmé par The Athletic ou encore beIN Sports, le transfert du néo-international français (2 sélections) est conclu à 100%, à un montant de près de 38 millions d'euros. Benoît Badiashile va ainsi rejoindre les Blues pour compenser numériquement l’indisponibilité de son compatriote Wesley Fofana, victime d’une blessure au genou (rechute).

Cependant le N°5 de l’AS Monaco devra se montrer convaincant dès son arrivée à Londres s’il veut avoir une place dans la défense du manager de Chelsea Graham Potter. Le joueur aura notamment à affronter la concurrence du capitaine Thiago Silva, de la recrue estivale Kalidou Koulibaly ou encore de Trevor Chalobah.

AS Monaco mercato : Benoît Badiashile annoncé en visite médicale à Chelsea

Mais bien avant, Benoît Badiashile (21 ans) doit se soumettre à la traditionnelle visite médicale, préalable à la signature de son contrat. Ces tests physiques et médicaux sont justement prévus, ce lundi, comme l’annonce le Daily Mail. Le média précise également que la pépite formée à l’AS Monaco va s’engager avec le club de Premier League sur une longue durée. Il devrait parapher un contrat de six ans et demi avec les Blues, soit jusqu’au 30 juin 2029.

Notons que Chelsea n'est pas au mieux défensivement en championnat ces dernières journées. Les Blues ont concédé 4 buts contre Brighton, puis se sont inclinés successivement contre Arsenal (0-1), Manchester City (2-0) et Newcastle United (1-0). Le dimanche 1er janvier, ils se sont fait rejoindre au score (1-1) par le promu, Nottingham Forest (1-1), lors de la 18e journée.