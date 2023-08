Comme cela était annoncé depuis plusieurs jours dans les médias, Mohamed Salisu s'est engagé avec l'AS Monaco hier soir, en provenance de Southampton.

Mercato AS Monaco : Mohamed Salisu signe 5 ans à Monaco

Ce mardi soir, aux alentours de 23 heures, l'AS Monaco a officialisé l'arrivée de Mohamed Salisu dans un communiqué. « L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée du défenseur central Mohammed Salisu en provenance du Southampton Football Club. L’international ghanéen, 24 ans, s’est engagé pour 5 saisons et est désormais lié avec le club monégasque jusqu’en juin 2028 ». Un joli coup pour les Monégasques, qui ont déboursé environ 15 millions d'euros pour s'offrir les services du joueur.

À seulement 24 ans, le défenseur central ghanéen dispose déjà d'une belle expérience, et semble être taillé pour la Ligue 1. Avec sa grande taille (1m88) et sa bonne lecture du jeu, il devrait être l'un des atouts défensifs de l'AS Monaco, qui pourrait, en plus de cela, perdre Ruben Aguilar, qui a tapé dans l'œil d'une grosse écurie de Ligue 1.

Déjà un remplaçant à Axel Disasi

Mohamed Salisu débarque donc à l'AS Monaco pour les cinq prochaines années, contre 15 millions d'euros. Une somme qui devrait être payée grâce à la belle vente d'Axel Disasi qui se profile, puisque ce dernier est actuellement à Londres pour passer sa visite médicale, comme le rapporte le quotidien L'Équipe. Il devrait retrouver son ancien coéquipier, Benoît Badiashile, qui s'est engagé chez les Blues l'hiver dernier.

Alors que l'international français devrait, sauf retournement de situation, s'envoler en Premier League, l'AS Monaco tient déjà le remplaçant d'Axel Disasi, en la personne de Mohamed Salisu. Preuve d'un bon travail de gestion de l'effectif, qui permet aux Monégasques d'entamer plus sereinement la saison de Ligue 1 qui débute maintenant dans un peu moins de deux semaines.