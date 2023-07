Très calme sur le mercato, l'AS Monaco s'active du côté des départs. Si plusieurs défenseurs vont quitter le club, Axel Disasi devrait rejoindre Chelsea.

Mercato AS Monaco : Accord entre Monaco et Chelsea pour Axel Disasi

L'AS Monaco prépare une petite révolution en défense. Si les départs de Ruben Aguilar ou encore d'Ismail Jakobs ne devraient pas tarder, c'est un autre cas qui occupe la tête des dirigeants monégasques. Axel Disasi est un homme très convoité et l'ASM le sait. Si Manchester United ou Newcastle sont venus aux renseignements, c'est finalement Chelsea qui tient la corde pour le jeune défenseur central.

D'après le journal The Athletic, les deux clubs ont trouvé un accord pour le numéro 4. Le média anglais avance même que les Londoniens vont débourser 45 millions d'euros pour s'offrir ses services. Malgré six défenseurs centraux dans l'effectif, cette offre fait suite à la blessure de Wesley Fofana parvenue il y a quelques semaines. Si son indisponibilité n'a pas été communiquée, on parle d'une rupture des ligaments croisés, un arrêt qui devrait éloigner le Français durant plusieurs mois. Afin de préparer au mieux sa saison, la formation de Mauricio Pochettino mise sur Axel Disasi.

Les Blues et les Monégasques gardent de bonnes relations depuis un moment. L'hiver dernier, c'est Benoît Badiashile qui avait rejoint l'Angleterre pour 38 millions d'euros alors que Malang Sarr avait effectué le chemin inverse quelques mois plus tôt dans le cadre d'un prêt. Après 13 matchs, il ne sera pas conservé.

Axel Disasi vite remplacé à Monaco

Arrivé à l'été 2020 en provenance du Stade de Reims, il s'impose dès sa première saison comme un élément incontournable de la défense. Sous le maillot des Rouge et Blanc, il dispute 129 matchs. Devenu capitaine de Philippe Clement, il est sélectionné pour disputer la Coupe du Monde suite à la blessure de Presnel Kimpembe.

Si les supporters expriment des craintes vis-à-vis de son départ, la direction s'est déjà penchée sur son remplaçant en la personne de Mohammed Salisu. Le défenseur central de Southampton devrait rejoindre le Rocher dans les prochains jours et pourrait être accompagné d'une deuxième recrue, puisque Tosin Adarabioyo est toujours courtisé par l'AS Monaco. De quoi redonner le sourire aux habitants de la principauté après une saison décevante.