ASSE Mercato : Saint-Etienne en passe de lâcher Laurent Batlles !

Publié par Thomas le 03 janvier 2023 à 08:30

Dans le dur sportivement malgré la trêve internationale, Laurent Batlles se rapproche à grands pas d'un départ de l' ASSE.

Les prochaines semaines devraient s’annoncer palpitantes du côté de l’AS Saint-Etienne. Outre le mercato hivernal qui fait figure de dernière chance pour sauver les Verts au classement, l’équipe ligérienne pourrait tout simplement mettre un terme à sa relation avec son entraîneur, Laurent Batlles. Le coach de 47 ans, arrivé l’été dernier dans l’espoir de faire remonter rapidement l’ ASSE dans l’élite, connaît une première partie de saison désastreuse pour ne pas dire cauchemardesque. Malgré un fond de jeu plutôt intéressant, l’AS Saint-Etienne enchaîne les très mauvais résultats, n'enregistrant qu’un petit point (contre le SM Caen) depuis le retour à la compétition post-Mondial.

Lanterne Rouge de Ligue 2 et à 6 points du premier non relégable, l’ ASSE connaît une situation pour le moins préoccupante qui place logiquement son technicien, Laurent Batlles, sur la sellette cet hiver. Déjà menacé avant la Coupe du Monde, le coach des Verts a cette fois-ci reçu un ultimatum de taille de la part de sa direction, qui semble sceller un peu plus son avenir loin du Forez.

ASSE Mercato : Laurent Batlles doit s’imposer contre Laval et Niort

S’il a été conforté par son board en novembre dernier, alors que l’AS Saint-Etienne sombrait au classement, Laurent Batlles pourrait rapidement faire ses valises de Geoffroy-Guichard. D'après les informations du Progrès, l’avenir de l’entraîneur ne tiendrait qu’à un fil. Pour être précis, l’ancien milieu de terrain stéphanois ne poursuivra pas l’aventure avec l’ ASSE s’il ne glane pas 6 points lors des deux prochaines rencontres de Ligue 2. Soit deux victoires obligatoires pour la réception de Laval et le déplacement à Niort.

Pour ces deux oppositions qui ont l’odeur de finales, Batlles pourra s’appuyer sur ses nouvelles recrues enregistrées durant la petite trêve hivernale (10 jours), qui s’ajouteront à Gaëtan Charbonnier et Dennis Appiah. Autre bonne nouvelle pour les Verts, lors de la rencontre face à Laval, le club mayennais se présentera fortement diminué à Sainté.