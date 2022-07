OL Mercato : Lyon proche d'un transfert offensif en Liga

Publié par Thomas le 21 juillet 2022 à 19:14

OL Mercato : Après avoir bouclé la venue d'Alexandre Lacazette, l'Olympique Lyonnais serait sur le point de trouver une porte de sortie à un indésirable.

OL Mercato : Tino Kadewere vers une destination inattendue

Dans sa volonté de dégraisser son effectif en vue de la prochaine saison, l’Olympique Lyonnais se rapprocherait d’un joli deal en Liga. Le club rhodanien, qui vient d’accueillir Alexandre Lacazette et qui devrait conserver Moussa Dembélé une saison de plus, cherche une porte de sortie à Tino Kadewere. L’ancien joueur du Havre, qui sort d’une saison décevante chez les Gones (1 but en 15 rencontres de Ligue 1), serait en passe de rallier le Real Valladolid, tout juste promu en Liga espagnole.

D’après le quotidien AS, l’attaquant de 26 ans serait la priorité du club pucelano, qui se cherche un attaquant compétitif pour perdurer en première division. L’ OL attendrait pas moins de 8 millions d’euros pour vendre son indésirable. Une somme qui semble toutefois supérieure aux finances de Valladolid, club qui, pour rappel, est détenu majoritairement par la légende brésilienne Ronaldo.

OL Mercato : Après Léo Dubois, Lyon lance son grand ménage

Très actif depuis le début du mercato estival, l’Olympique Lyonnais compte offrir un souffle nouveau à son effectif, en actant des arrivées marquantes mais aussi des ventes lucratives. Poussé vers la sortie après sa saison en dents de scie, Léo Dubois a rejoint officiellement le club de Galatasaray hier, pour la somme de 3 millions d’euros. Mais l’ancien joueur du FC Nantes devrait rapidement ouvrir la voie à d’autres départs dans le Rhône.

Outre Kadewere, qui ne devrait pas faire long feu à l’ OL, des joueurs comme Houssem Aouar, Damien Da Silva, Jérôme Boateng ou encore Karl Toko Ekambi devraient être vendus sous peu. Le premier cité est en partance pour le Betis Séville, avec qui Lyon est tombé d’accord la semaine dernière. Si le deal traîne à cause de détails financiers, liés au salaire du milieu tricolore, le transfert pourrait prochainement être bouclé. Une opération rondement menée où Lyon récupérerait près de 15 millions d’euros, ainsi que le Portugais William Carvalho.