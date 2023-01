LOSC : Paulo Fonseca tacle sévèrement les supporters de Lille

Publié par Enzo Vidy le 03 janvier 2023 à 15:20

À l'issue du match nul concédé par face à Reims, l'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, n'a pas apprécié l'attitude des supporters de Lille.

Lundi soir au stade Pierre Mauroy, le LOSC de Paulo Fonseca recevait le Stade de Reims et avait l'occasion de se rapprocher du podium de la Ligue 1. Comme à leur habitude depuis le début de la saison, les Dogues ont été séduisants dans le jeu et se sont créés de multiples occasions, jusqu'à ce que Jonathan David finisse par débloquer la situation à la 32e minute. Le LOSC a fait le plus dur et rentre aux vestiaires avec un but d'avance.

En seconde période, le match repart sur les mêmes bases avec une équipe lilloise qui continue de dominer, sans parvenir à faire le break. Et ce manque de réussite va finir par porter préjudice aux hommes de Paulo Fonseca à la 79e minute, avec l'égalisation de Jens Cajuste. Le score n'évoluera plus et le LOSC concède le match nul à domicile devant des supporters qui n'ont pas manqué d'exprimer lors mécontentement pendant la rencontre. En effet, sur plusieurs ballons donnés en retrait au gardien lillois, Lucas Chevalier, des sifflés ont été entendus des tribunes.

LOSC : Paulo Fonseca s'en prend aux supporters de Lille

En conférence de presse après la rencontre, Paulo Fonseca, entraîneur du LOSC, est revenu sur les sifflets des supporters lillois sur plusieurs phases de jeu. Une attitude qui ne passe absolument pas du côté du technicien portugais. "Je suis très déçu de nos supporters. Ils nous ont toujours soutenus jusque-là mais aujourd'hui ils ont fait le contraire quand l'équipe avait besoin d'eux. C'est dommage. Les joueurs jouent comme ça car je leur demande, s'il y a un coupable c'est moi, pas les joueurs. Ils doivent protester contre moi, pas contre les joueurs. Ce n'est pas juste."

Des mots forts de la part du coach lillois, qui sera soutenu quelques minutes plus tard par son président Olivier Létang. "J'ai entendu des sifflets quand on a essayé de repartir de derrière. Je pense que c'est injuste car depuis le début de la saison on est une des équipes qui proposent le plus beau jeu, le plus football. Paulo fait un travail extraordinaire, c'est un coach fantastique et on a tous besoin du soutien de nos supporters dans les moments le plus difficiles." Un soutien de taille pour Paulo Fonseca qui semblait très touché par l'attitude des supporters du LOSC, après le match nul face à Reims.