PSG Mercato : L’Inter impuissant, Skriniar à Paris dans 20 jours ?

Publié par JEAN-LUC D le 03 janvier 2023 à 16:38

Priorité de Luis Campos depuis l’été dernier, Milan Skriniar pourrait finalement débarquer au PSG cet hiver. L’Inter Milan commencerait à y songer.

Si Christophe Galtier a récemment écarté le recrutement d’un nouveau défenseur central au Paris Saint-Germain, le club de la capitale souhaitant donner sa chance au jeune El Chadaille Bitshiabu, la forme actuelle de Sergio Ramos et Marquinhos, ainsi que l’absence prolongée de Presnel Kimpembe, pourrait pousser Luis Campos à revoir ses plans dans ce mercato hivernal.

D’autant que le conseiller football du club de la capitale rêverait toujours de Milan Skriniar. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international slovaque n’a pas encore paraphé un nouveau contrat avec l’Inter Milan. Luis Campos voudrait donc profiter de cette ouverture pour le récupérer à moindre coût. Les choses se préciseraient même dans ce sens.

PSG Mercato : L’Inter Milan lance un ultimatum à Skriniar

Après l’échec du dernier mercato estival et une offre de 70 millions d’euros, le Paris Saint-Germain pourrait arracher Milan Skriniar à l’AC Milan pour trois fois moins cher. En effet, Gianluca Di Marzio assure ce mardi que « Skriniar a une proposition du PSG beaucoup plus élevée que les 6 millions plus bonus de l’Inter. Le club italien attend donc la réponse du joueur, attend que le joueur tranche et prenne ses responsabilités ».TuttoMercatoWeb confirme également que le défenseur de 27 ans « sait bien que l'Inter ne pourra jamais mettre sur la table la proposition du PSG, qui entre la partie fixe et le bonus, a dépassé les 9 millions nets ».

Ne comptant pas s’aligner sur les exigences de MilanSkriniar, les Nerazzurri attendent désormais une réponse du joueur et de son agent. Di Marzio explique que si l’ancien footballeur de l’Atalanta Bergame refuse la prolongation, l’Internazionale évaluera les offres ce mois-ci. Selon les renseignements recueillis par le spécialiste mercato de Sky Italia, la direction de l’Inter Milan aurait donné 20 jours à Skriniar pour décider. Si aucun n’est trouvé d'ici là et que Luis Campos formule une offre de 20 millions d’euros en janvier, le club italien acceptera.