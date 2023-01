OGC Nice Mercato : C’est fait, le Gym boucle le retour d’un attaquant

Publié par Timothée Jean le 04 janvier 2023 à 10:50

En ce début du mercato hivernal, l’ OGC Nice s’apprête à accueillir l’un de ses jeunes attaquants, prêté en début de saison à Kilmarnock en Écosse.

Les grandes manœuvres se poursuivent à l’ OGC Nice, qui risque de perdre quelques attaquants lors de cette fenêtre des transferts. Le club niçois a récemment officialisé le transfert de Kasper Dolberg à Hoffenheim. Prêté au FC Séville en septembre dernier, l’international danois n’est jamais parvenu à s’imposer au sein du club espagnol qui a décidé de rompre son contrat plus tôt que prévu. Revenu à l’ OGC Nice cet hiver, Kasper Dolberg n’a pas tardé pour trouver un nouveau club. L’ancien joueur de l'Ajax Amsterdam va donc terminer la saison à Hoffenheim, en Allemagne.

D’autres départs sont également attendus dans le secteur offensif des Aiglons. C’est notamment le cas d’Andy Delort. Vexé des promesses non tenues de sa direction, l’international algérien songerait à quitter le club niçois durant le mercato hivernal. En attendant, la direction du Gym devrait enregistrer sous peu le retour de l’un de ses jeunes attaquants. Il est question de Deji Sotona (20 ans).

OGC Nice Mercato : C’est officiel, Deji Sotona quitte Kilmarnock

Arrivé à l' OGC Nice en septembre 2020, Deji Sotona n’est jamais parvenu à se faire une place au sein du club azuréen. Par conséquent, il a fait l’objet de divers prêts ces dernières années. Après un bref passage à Brentford, l’ailier gauche irlandais a été prêté en début de saison à Kilmarnock, où les choses ne se sont pas passées comme il l’espérait. Le jeune attaquant ne s’est pas montré à la hauteur des attentes placées en lui, et les dirigeants écossais ont finalement décidé de le renvoyer à l’ OGC Nice dès cet hiver. Cette décision a été officialisée ce mercredi sur le site du club écossais.

En Écosse, Deji Sotona ne retrouvait pas son meilleur niveau et n’aura disputé qu’un faible total de 4 matchs pour 1 but et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Après la résiliation de son contrat avec Kilmarnock, il fera donc son retour à l' OGC Nice dans l’espoir de relancer sa carrière. Les dirigeants niçois devraient également s’activer en coulisse pour lui trouver une nouvelle porte de sortie.