30 avril 2023

Après avoir choisi l'Angers SCO au détriment de l'ASSE lors du dernier mercato hivernal, la galère se poursuit pour un défenseur.

Parfois, les choix de carrière sont plus difficiles à assumer que d'autres. Après avoir rejoint l'Angers SCO lors du dernier mercato hivernal, Faouzi Ghoulam savait dans quoi il s'embarquait : une opération maintien compliquée, compte tenu du statut de lanterne rouge porté par l'équipe. À ce moment-là, il aurait pu faire un autre choix : celui de l'AS Saint-Étienne, le club dont il avait déjà porté les couleurs entre 2010 et 2014.

Malheureusement, malgré un essai plutôt convaincant chez les Verts, l'arrière-gauche de 32 ans choisit ne pas les rejoindre. La raison ? L'accord n'a pas été trouvé entre les dirigeants et le joueur pour la signature d'un contrat. Pour autant, on ne pouvait pas encore dire que la décision de Ghoulam de renforcer le SCO plutôt que l'ASSE était surprenante. Le club ligérien était également dernier de Ligue 2 et n'avait donc pas vraiment d'arguments en plus pour le convaincre, si ce n'est de l'aider à obtenir le maintien. Lorsque l'on voit désormais la situation des deux clubs aujourd'hui, on se dit que Faouzi Ghoulam s'est mis dans une belle galère.

ASSE : Faouzi Ghoulam blessé au tendon avec Angers

En plus d'être toujours dernier avec l'Angers SCO en Ligue 1, Faouzi Ghoulam commence à fatiguer. L'enchaînement de matchs lui a provoqué une blessure au tendon d'Achille, selon son entraîneur Alexandre Dujeux. « Il est très très très embêté avec son tendon. Il consulte, il essaie de trouver la bonne solution. Il fait pas mal d’examens. On fera la synthèse. Il a beaucoup souffert sur les derniers matchs qu’il a réalisé » a-t-il expliqué à travers des propos rapportés par Ouest-France.

Une fin de saison prématurée est donc envisageable pour l'ancien défenseur du Napoli, titulaire à 7 reprises avec le club de l'Anjou cette saison. Ce n'est pas la première fois qu'il se blesse, puisqu'il avait déjà été écarté des terrains au mois de mars en raison d'une gêne musculaire. Seule consolation, si c'en est une : il ne devrait pas assister à la relégation officielle du SCO contre le Stade Rennais ce dimanche.