Angers SCO Mercato : Le SCO sort du silence après la perquisition

Publié par Enzo Vidy le 04 janvier 2023 à 11:50

Visé par une enquête judiciaire, Angers SCO a subi une perquisition mardi matin, et donne de nouvelles précisions ce mercredi.

Le début de cette nouvelle année n'est pas de tout repos pour Angers SCO. Après avoir concédé une nouvelle défaite en championnat dimanche dernier face au FC Lorient (1-2), le club angevin a subi une perquisition au sein de son siège mardi matin. En effet, Ouest-France révélait que le SCO était soupçonné d'entretenir des liens financiers douteux avec des agents, en précisant que l'enquête était missionnée par le parquet de Bobigny. Si aucune information n'a fuité en fin de journée concernant l'issue de cette opération judiciaire, Angers SCO est sorti du silence ce mercredi matin pour clarifier la situation.

Angers SCO : Le club prend la parole via un communiqué officiel

Après la perquisition de la veille, le club d'Angers SCO a donné des précisions sur les motifs de cette opération, tout en tenant à rassurer ses supporters. "Elle a pour vocation la vérification d'informations en possession de l'autorité judiciaire qui mettent en cause plusieurs dizaines de personnes extérieures au SCO. Cependant, sont visés par cette enquête préliminaire, l'ancien directeur juridique du club, licencié pour faute grave en novembre 2022, ainsi qu'un représentant de joueurs, salarié du club au sein de la cellule recrutement entre septembre et décembre 2022. Ce dernier avait décidé de démissionner de son poste pour des motifs personnels."

Angers SCO précise par ailleurs que la direction du club était en totale coopération avec les services de police, et qu'aucune charge ni poursuite n'a été engagée contre aucun membre du club. Enfin, une conférence de presse sera organisée par le SCO ce mercredi à 17h dans le but de répondre aux questions et de définitivement clôturer cet épisode.