En alerte maximale pour renforcer l’ASSE, les scouts du club ont déniché une pépite au club d’Air Bel. Cette dernière se serait engagée avec les Verts.

Mercato ASSE : Naoufan Mnemoi signe un contrat aspirant à Saint-Etienne

L’ ASSE travaille au renforcement de son académie à la suite de l'éclosion et le départ de plusieurs joueurs, dont quelques cracks. Le club ligérien cherche en effet de futurs Wesley Fofana (Chelsea), William Saliba (Arsenal) ou encore Lucas Gourna-Douath (RB Salzbourg). En attendant l’arrivée de Medhy Lutin (15 ans) à dans le Forez, en provenance de FC Montfermeil, l'AS Saint-Etienne aurait recruté Naoufan Mnemoi, un défenseur central né en 2010, selon les informations du compte Twitter Green Prospect. « Sixième signature centre de formation en provenance d'Air Bel : Naoufan Mnemoi s'engage au club », apprend la source. Il s’agit d’une jeune joueur très prometteur déniché en Provence. L’ASSE lui aurait fait signer un contrat aspirant.

L' ASSE, leader des clubs qui donnent la chance aux joueurs formés au club

Pour rappel, l’académie de l’ASSE fait partie des meilleurs centres de formation de France. Outre la génération citée plus haut, les Stéphanois ont révélé Faouzi Ghoulam, Josuha Guilavogui ou encore Kurt Zouma. L’ASSE est aussi le leader français qui donne le plus de temps de jeu aux joueurs issus de son centre de formation, selon une étude du CIES (Centre international d'étude du sport). Et cela contribue forcément à attirer de jeunes joueurs talentieux et désireux de devenir footballeur professionnels et d'évoluer dans l'un des 5 grands championnats européens.

Notons que cette saison, malgré les nombreux départs (Mahdi Camara, Arnaud Nordin, Charles Abi), des joueurs sortis du central de formation sont toujours présent dans l'équipe évoluant en Ligue 2, notamment Etienne Green, Saïdou Sow, Mickaël Nadé ou encore Aïmen Moueffek.