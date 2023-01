FC Nantes Mercato : Un milieu français ciblé par le FCN

Publié par Thomas le 04 janvier 2023 à 20:39

Objectif du FC Nantes cet hiver, la venue d'un milieu de terrain expérimenté pourrait se concrétiser rapidement, avec un ancien joueur de l'OM.

Le mercato hivernal commence sur les chapeaux de roues au FC Nantes. Les Canaris se sont déjà séparés de deux joueurs jugés indésirables en défense, Dennis Appiah (ASSE) et Fabio (Grêmio), et s’apprêtent désormais à densifier leur effectif avec des recrues. Pour ce faire, Antoine Kombaouré et son board ont établi plusieurs postes à renforcer comme l’aile de l’attaque ou le milieu de terrain. Alors que les cadres de l’effectif devraient rester au FCN cet hiver, les Jaune et Vert auraient dans leur viseur une tête bien connue de la Ligue 1, passée par l’Olympique de Marseille et le Montpellier HSC.

FC Nantes Mercato : Morgan Sanson visé par le FCN pour 2023

Alors que Moussa Sissoko peine à trouver son équilibre dans l’équipe de Kombaouré, le FC Nantes est tenté par le recrutement d’un milieu du même profil, capable à la fois de défendre et de se projeter vers l’avant mais également doté d’une expérience du championnat. Ainsi, d’après les informations de Foot Mercato, l’actuel 15e de Ligue 1 aurait coché le nom de Morgan Sanson dans sa shortlist pour cet hiver. L’ancien joueur de l’OM, aujourd’hui à Aston Villa, se cherche un point de chute loin de l’Angleterre et travaille avec son agent pour rejoindre un club de Ligue 1.

Écarté des plans de son entraîneur Unai Emery (une seule minute jouée cette saison), le milieu de 28 ans a déjà reçu les avances de l’AJ Auxerre et le RC Strasbourg, deux clubs qui luttent pour le maintien. Néanmoins, Morgan Sanson aurait refusé ces deux propositions préférant s’orienter vers d’autres projets en France. Ses anciens clubs, Montpellier et Marseille, ne semblent pour l’instant pas intéressés par ses services, au contrat du FC Nantes, qui serait le mieux positionné sur le dossier. À l’heure actuelle, aucune avancée n’a été réalisée par le FCN, mais tout pourrait s’envenimer ces prochaines semaines. L’idée d’un prêt plairait notamment à Aston Villa qui compte à tout prix se délester du joueur cet hiver.