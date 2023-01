OM Mercato : Marseille lâche sa réponse pour le retour de Sanson

Publié par Enzo Vidy le 04 janvier 2023 à 18:09

Alors qu'un possible retour de Morgan Sanson à l' OM a vu le jour ces dernières heures, Marseille lâche une première réponse.

C'est une rumeur complètement improbable qu'a révélé L'Équipe lundi après-midi. Vendu par l' OM à Aston Villa en 2021 contre un chèque de 18 millions d'euros, l'ancien joueur du Montpellier HSC voudrait revenir en France, d'après le média, qui précise que Marseille et Montpellier serait les deux priorités du joueur pour rebondir cet hiver.

Déjà passé par les deux clubs, Morgan Sanson s'était d'abord révélé avec le MHSC, et avait notamment inscrit 3 buts et délivré 6 passes décisives en 22 matches toutes compétitions confondues lors de la saison 2016-2017. Immédiatement, l' OM jette son dévolu sur le joueur du Montpellier HSC, et offre 12 millions d'euros au club de la Paillade pour s'attacher les services de Morgan Sanson en janvier 2017. Après quatre ans dans la cité phocéenne et un passage très satisfaisant, le joueur de 28 ans quitte l'Olympique de Marseille pour rejoindre Aston Villa où il a vécu des moments difficiles depuis son arrivée en Angleterre.

OM Mercato : Un retour de Morgan Sanson ? Marseille refuse

Si l'on en croit les dernières informations du journaliste Sébastien Denis, un retour de Morgan Sanson n'est absolument pas d'actualité à l' OM pour le moment. Une affirmation plutôt logique, car Pablo Longoria cherche un joueur à vocation offensive pour la deuxième partie de saison, et l'effectif marseillais compte déjà de nombreux profils similaires à celui de l'ancien joueur du MHSC.

Toujours selon le journaliste de Foot Mercato, Aston Villa serait ouvert à un prêt, et Morgan Sanson aurait d'ores et déjà refusé des offres venant du RC Strasbourg et de l'AJ Auxerre, et serait suivi par le FC Nantes qui est intéressé par ses services. Il est donc fort à parier que Morgan Sanson fasse son grand retour en Ligue 1 dans les prochaines heures, mais ce ne sera probablement pas du côté de l' OM.