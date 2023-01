OM Mercato : Après Suarez, un nouveau départ annoncé en attaque

Publié par Ange A. le 05 janvier 2023 à 06:09

Après le départ de Luis Suarez, Bamba Dieng pourrait également faire l’objet d’un départ à l’ OM malgré les rumeurs de prolongation.

L’Olympique de Marseille est parti pour également agiter le mercato d’hiver. Après la signature de douze renforts l’été dernier, l’ OM va encore se renforcer cet hiver à la demande d’Igor Tudor. Le coach marseillais attend notamment des recrues dans le secteur offensif. Lequel a déjà enregistré le départ de Luis Suarez et la grave blessure d’Amine Harit. L’attaquant colombien recruté lors du dernier mercato est prêté avec option d’achat à l’UD Almeria en Liga. Quant au milieu offensif marocain, il ne rejouera plus suite à sa rupture des ligaments croisés. Un temps poussé vers la sortie, Bamba Dieng n’est plus présenté comme un candidat au départ. Mais si la tendance est désormais à la prolongation du contrat de Dieng, l’avenir du Sénégalais pourrait finir par s’écrire loin de l’ OM.

OM Mercato : Une révélation froide pour l’avenir de Bamba Dieng

Faisant le point sur l’avenir de Bamba Dieng, Florent Germain indique que celui-ci pourrait toujours s’écrire loin de l’Olympique de Marseille. Pour le journaliste, l’attaquant sénégalais ne va pas se contenter longtemps de son faible temps de jeu à l’ OM. Il ne compte que huit apparitions cette saison, dont une seule titularisation, pour un but et une passe décisive. Pour la source, l’international sénégalais peut légitimement nourrir des envies de départ à défaut de signer un nouveau bail avec le club phocéen.

« On parle d’une volonté de le prolonger. Mais en même temps, les discussions n’ont pas commencé. Et lui en ce moment, il grappille quoi ? Dix ou quinze minutes par match ? Donc peut être que Dieng a envie d’aller voir ailleurs. Je ne mettrai pas ma maison en jeu sur le fait que Dieng restera à l’OM cet hiver », a souligné le journaliste présent sur le plateau de BFM Marseille.