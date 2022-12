OM Mercato : Marseille prend une décision pour Bamba Dieng

Publié par Timothée Jean le 28 décembre 2022 à 14:04

Poussé vers la sortie lors du dernier mercato, l' OM a pris une nouvelle décision concernant l'avenir de Bamba Dieng à Marseille.

De retour en France après avoir disputé la Coupe du monde avec le Sénégal, Bamba Dieng voit la trajectoire de sa carrière à l’ OM prendre une nouvelle tournure. La Provence expliquait récemment que les dirigeants phocéens ont repris les discussions avec les représentants du jeune attaquant en vue d’une prolongation de son contrat expirant en juin 2024. Le renouvellement de son bail semblait pourtant inenvisageable il y a encore quelques semaines, tant le départ du jeune joueur était quasiment acté en interne. La direction de l’ OM avait utilisé tous les moyens de pression pour se débarrasser de lui lors du dernier mercato estival.

Poussé vers la sortie, Bamba Dieng avait même accepté de rejoindre l’OGC Nice cet été. Tout paraissait réuni pour son transfert au Gym. Il a fallu un scénario rocambolesque lors de la dernière journée du mercato estival et l’échec de sa visite médicale à Nice pour faire capoter cette opération. Résultat, l’international sénégalais est finalement resté à l’ OM, sans vraiment faire partie des plans d’Igor Tudor. Le nouvel entraîneur de l’ OM préférait miser sur d’autres attaquants pour animer son secteur offensif. Ainsi, le joueur de 22 ans semblait bien parti pour passer la saison dans un rôle de simple remplaçant. Mais les récents mouvements effectués au sein du club phocéen, et ceux à prévoir, auraient changé la donne.

OM Mercato : Bamba Dieng, l'heure de la relance a sonné

L’Équipe indique en effet que l’ OM serait à présent prêt à mettre Bamba Dieng dans les meilleures conditions pour la fin de saison. En clair, l’ancien attaquant de Diambars devrait bénéficier de plus de temps de jeu en seconde partie de saison. Alors que les responsables phocéens se démènent pour faire venir un nouveau milieu offensif lors du prochain mercato hivernal, ce renfort dont a tant besoin l’Olympique de Marseille pourrait donc être Bamba Dieng. De plus, le départ de Luis Saurez à Almeria et la longue absence d’Amine Harit devraient permettre au jeune attaquant sénégalais de se faire une place dans le onze de départ d’Igor Tudor.

Véritable révélation de l’ OM la saison dernière, Bamba Dieng aura de ce fait l’opportunité de montrer toute l’étendue de son talent durant la suite de l’exercice sous le maillot phocéen. Ses différents courtisans devront ainsi patienter jusqu’à l’été prochain pour tenter de le recruter. Néanmoins, si une offre satisfaisante se présente pour le natif de Pikine dès cet hiver, l’ OM n’hésitera pas pour le vendre. Le FC Séville de Jorge Sampaoli serait toujours sur ses traces.