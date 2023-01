FC Barcelone Mercato : L'arrivée du successeur de Piqué se finalise !

Publié par Thomas G. le 05 janvier 2023 à 10:43

Démuni depuis le départ à la retraite de Gerard Piqué, le FC Barcelone souhaiterait recruter un défenseur expérimenté de Liga cet été.

Le FC Barcelone veut retrouver sa gloire d’antan et remporter des titres cette saison. Les Blaugranas sont toujours en course pour réaliser un triplé historique en remportant la Ligue Europa, le championnat d’Espagne et la Coupe du Roi. Xavi peut compter sur un groupe de qualité cette saison pour parvenir à cet objectif et ramener le Barça au sommet. Les Blaugranas ont vécu plusieurs moments difficiles lors de la première partie de saison, notamment l’élimination en Ligue des Champions et le départ de Gerard Piqué. L’international espagnol a quitté son club formateur pour prendre sa retraite à 35 ans après plusieurs contre-performances.

Les dirigeants du FC Barcelone s’activent depuis plusieurs mois pour dénicher le successeur de Gerard Piqué. Selon les informations du média espagnol Sport, le Barça aurait jeté son dévolu sur le défenseur de l’Athletic Bilbao, Inigo Martinez. L’international espagnol est un joueur expérimenté qui connaît bien la Liga et qui fait partie des meilleurs défenseurs du championnat. Le capitaine de l’Athletic Bilbao est en fin de contrat en juin prochain et les négociations avec son club sont au point mort. Le FC Barcelone veut profiter de la situation contractuelle d’Inigo Martinez pour l’accueillir librement en juillet 2023.

FC Barcelone Mercato : Le Barça finalise l’arrivée d’Inigo Martinez

L’international espagnol de 31 ans pourrait bien être la première recrue estivale du FC Barcelone. Les négociations entre l’entourage du joueur et le Barça sont à un stade avancé. Inigo Martinez serait d’ores et déjà à la recherche d’une maison à Barcelone. Les Blaugranas considèrent l’international espagnol comme le remplaçant idéal pour Gerard Piqué. Le défenseur de 31 ans peut jouer dans l’axe gauche et solidifier la ligne défensive du Barça. La signature d’Inigo Martinez pourrait être le début d’une vague de recrutement de joueurs en fin de contrat pour le FC Barcelone. Les Catalans sont également intéressés par Youssoufa Moukoko, Jorginho, N’Golo Kanté et Josef Martinez.