PSG Mercato : Le Paris SG acte une nouvelle vente au milieu

Publié par Thomas G. le 01 février 2023 à 10:00

Bloqué par les règles de la FIFA, les dirigeants du PSG ont vendu un milieu espagnol dans les dernières heures du mercato hivernal.

Toujours en attente du dénouement dans le dossier Hakim Ziyech, le PSG a finalement prêté Keylor Navas à Nottingham Forest. Le capitaine de la sélection du Costa Rica s’est engagé pour six mois sans option d’achat avec l’actuel 13e de Premier League. Un nouveau prêt pour le club de la capitale qui a dû trouver une solution pour respecter les règles fixées par la FIFA. Avant le départ de Keylor Navas, le Paris Saint-Germain avait déjà atteint le nombre maximum de joueurs prêtés et les Parisiens ont pris la décision de casser un prêt.

Selon les informations du journal L’Équipe, Ander Herrera n’est plus prêté par le PSG à l’Athletic Bilbao. Si un retour à Paris a été envisagé dans un premier temps, les deux clubs se sont finalement entendus pour un transfert. Le milieu de 33 ans appartient désormais au club basque et n’est plus un joueur du PSG.

Après deux saisons sous les couleurs rouge et bleu, Ander Herrera quitte donc définitivement le Paris Saint-Germain. Depuis son départ cet été, le milieu espagnol a retrouvé du temps de jeu et une place de titulaire à l’Athletic Bilbao. La vente d’Ander Herrera va également permettre au PSG d’alléger sa masse salariale, de bon augure avant le mercato estival.

PSG Mercato : Quel avenir pour les joueurs prêtés par le Paris SG ?

À l’image d’Ander Herrera, plusieurs joueurs ont été prêtés lorsque Luis Campos a été nommé conseiller sportif. Colin Dagba, Julian Draxler, Dina Ebimbe, Leandro Paredes, Layvin Kurzawa, Mauro Icardi et Georginio Wijnaldum sont actuellement en prêt.

Le PSG va devoir prendre une décision concernant ses joueurs pour éviter un nouvel embouteillage la saison prochaine. Le club de la capitale pourrait notamment vendre Mauro Icardi, Dina Ebimbe et Layvin Kurzawa, qui ont retrouvé du temps de jeu grâce à ce prêt. Toutefois, Julian Draxler, Leandro Paredes, Colin Dagba et Georginio Wijnaldum pourraient revenir au Paris Saint-Germain.